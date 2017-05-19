Учительница променяла церковь на порно

Молодая учительница церковно-приходской школы Лос-Анджелеса Блэр Уильямс круто изменила свою жизнь после участия в шоу "Секс-фактор". Теперь гибкая блондинка – успешная порноактриса и, похоже, работать на камеру ей нравится больше, чем давать уроки детям.

Как утверждает таблоид Daily Star, до работы в секс-индустрии Блэр была набожной католичкой. соблюдавшей все религиозные обряды. Все изменила победа в порно-шоу, после которого учительнице подарили миллион долларов и она отправилась покорять киноиндустрию.

What happens in Vegas... Публикация от Blair Williams (@godblessblair) Май 16 2017 в 1:59 PDT

Естественно. коллеги и ученики Блэр были шокированы тем, как круто она сменила сферу деятельности. Вместе с тем, красотка явно не жалеет о выбранном поприще. Кроме того, судя по аккаунту блондинки в соцсетях, в порно ее ждет большое будущее.

��JAWS with @jennasativa���� Публикация от Blair Williams (@godblessblair) Май 8 2017 в 7:22 PDT

На фотографиях и видео красотка постоянно демонстрирует отличную растяжку разных частей тела.Кроме того, Блэр утверждает, что вовсе не забыла о Боге и по-прежнему считает, что секс до брака – грех.

Happy Easter�� Публикация от Blair Williams (@godblessblair) Апр 16 2017 в 12:09 PDT

Девушка активно спекулирует на тему религии, стремясь эпатировать подписчиков. "Некоторые порноактрисы попадают на небеса", – игриво подписала пост пышногрудая шалунья.

Preview my pictorial for Hustler Magazine�� Публикация от Blair Williams (@godblessblair) Апр 1 2017 в 7:03 PDT

Блэр признается, что родители так и не смогли смириться с ее новой профессией. Кроме того, она считает, что к интеллекту порноактрис в обществе относятся слишком предвзято.