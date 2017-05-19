Учительница променяла церковь на порно
Как утверждает таблоид Daily Star, до работы в секс-индустрии Блэр была набожной католичкой. соблюдавшей все религиозные обряды. Все изменила победа в порно-шоу, после которого учительнице подарили миллион долларов и она отправилась покорять киноиндустрию.
Естественно. коллеги и ученики Блэр были шокированы тем, как круто она сменила сферу деятельности. Вместе с тем, красотка явно не жалеет о выбранном поприще. Кроме того, судя по аккаунту блондинки в соцсетях, в порно ее ждет большое будущее.
На фотографиях и видео красотка постоянно демонстрирует отличную растяжку разных частей тела.Кроме того, Блэр утверждает, что вовсе не забыла о Боге и по-прежнему считает, что секс до брака – грех.
Девушка активно спекулирует на тему религии, стремясь эпатировать подписчиков. "Некоторые порноактрисы попадают на небеса", – игриво подписала пост пышногрудая шалунья.
Блэр признается, что родители так и не смогли смириться с ее новой профессией. Кроме того, она считает, что к интеллекту порноактрис в обществе относятся слишком предвзято.
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