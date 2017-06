Порно и вагинальная живопись в искусстве

В 60-е годы феминизм вошел в искусство, и оно сразу приобрело политическую и социальную окраску, сосредоточило внимание на женском теле. Были, конечно, авторы, представляющие миру традиционные женские практики (вышивку, шитье, керамику, бриколаж), но в этой статье речь пойдет не о них.



Японская художница Шигеко Кубота дерзко вошла в западный мир искусства, продемонстрировав в 1965 году в Нью–Йорке свой перформанс Vagina painting или "Рисование вагиной". Работала Кубота публично перед ханжески настроенными критиками и заинтригованными обывателями. На горизонтальной плоскости, на корточках, в облегающем мини-платье и с большой кистью, вставленной во влагалище. Перформанс отсылал ко многим громким произведениям искусства: Джексону Поллоку и его технике живописи, к "Антропометрии" Ива Клейна, а также выступал символом менструальной крови.

Вагинальная живопись Шигеко Куботы является краеугольным камнем феминистского искусства и ее можно даже рассматривать в качестве предвестника той волны извращенного искусства 90-х годов. Тогда в творчестве началось повальное использование телесных жидкостей. Следующим этапом стала Genital Panic или "Генитальная паника" – серия фотографий, сделанных спустя некоторое время после скандального перформанса австрийской художницы Вали Экспорт.

В 1968 году она вошла в мюнхенский арт-хаусный кинотеатр, где демонстрировались фильмы экспериментальных кинематографистов. Одета была в брюки с вырезом в области промежности и кожаную куртку. В таком виде художница прогуливалась между рядами сидящих зрителей, при этом ее обнаженные гениталии были на уровне лиц.

По некоторым данным, которые сама художница отрицает, в руках у нее было ружье и она предлагала аудитории секс, направляя оружие на головы зрителей. Пока она передвигалась от одного ряда к другому, те молча поднимались и покидали кинотеатр. Этим действием она хотела сказать, что надо контактировать с "живой женщиной" вместо изображений на экране, проиллюстрировала понятие "расширенного кино", в котором тело художника является активным объектом наблюдения.

Феминистская акция Вали Экспорт была увековечена на снимках, сделанных фотографом Петром Хассманом через год в Вене. На фотографии художница сидит на стуле, широко раздвинув ноги. Она облачена все в те же штаны с отсутствующим треугольником в области промежности и кожаную куртку, а в руках держит ружье и с вызовом смотрит на мир.

Еще одной звездой феминистского искусства считается Кароли Шнееманн, американская художница, достаточно рано отошедшая от живописи в традиционном понимании этого слова. Вместо холста она использовала собственное тело.

В своем перформансе "Внутренний свиток" художница, стоя обнаженной на столе, постепенно вытаскивала из своей вагины длинный свиток, зачитывая его вслух. Также она обнажила свои ягодицы для Йоко Оно и ее фильма Four, где в кадре на протяжении десяти минут шагают разные по форме, но непременно обнаженные попы.

Кароли и сама сняла видео, где она занимается сексом. Это было радостный коллаж, в котором художница стремилась уловить эротическое великолепие повседневного бесстыдного секса. К слову, в то время на экране режиссерам в их фильмах было запрещено демонстрировать лобковые волосы и даже произнести слово "вагина". Шнееманн монтировала фильм в секретной лаборатории, используемой для порнографических лент. И хотя ее творение было слишком шокирующим для широкой публики, оно выиграло приз в Каннах в 1969 году.

Творчество Кароли было настолько провокационным, что во время демонстрации перформанса под названием "Радости мяса" один зритель вскочил и попытался задушить художницу. В "Радостях мяса" четверо мужчин и женщин в нижнем белье двигались под музыку, всего лишь пачкая себя краской, обрывками бумаги и перекатываясь по полу, на котором разбросаны сырые сосиски, курица и рыба.

То, что эти дамы посеяли, прекрасно взошло и дало обильный урожай. Приведу несколько современных работ на примере сильной половины человечества.

Американский фотограф и художник Андрес Серрано использует в собственных произведениях мочу и собственную семенную жидкость. Его самое нашумевшее произведение – Piss Christ увидело свет в 1987 году. Это фотография небольшого пластикового распятия, помещенного в емкость с мочой художника. За работу художник даже получил несколько наград. Но в 2011 году фотография была повреждена во время выставки во Франции.

