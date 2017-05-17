Киевским отелям не удалось заработать на "Евровидении"

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
партнеры
Среда 17 мая
Лента новостей
14:42
В Таиланде активно очищают Сеть от полуобнаженных фото короля
14:41
Друг предложил изолировать Дану Борисову
14:39
Москалькова призвала соблюдать права граждан при реновации
14:37
Контуженный депутат призвал бить и убивать за георгиевскую ленту
14:36
Муж Даны Борисовой набросился на Малахова
14:21
Мажоры натерли щенком автомобиль (видео)
14:20
Подружка Ассанжа вышла из тюрьмы
14:12
Светка-депутат в бикини шокировала Сеть
13:59
Партнер пожалел об измене Навке с Семенович
13:45
Станцию метро "Спортивная" закрыли по требованию полиции
13:39
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
13:37
Российские IT-компании отвергли обвинения в хакерской атаке на сайт Порошенко
13:35
Двадцать концертов фестиваля "Классика в Кусково" пройдут в музее-усадьбе
13:26
Алеся Кафельникова стремительно полнеет
13:26
Праймериз "ЕР" помогают решить проблемы в регионах
13:23
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
13:04
Ведущий "Модного приговора" в восторге от грязной провокации в Третьяковке
13:03
Москвичи одобрили снос пятиэтажек
13:00
Собаки оказались способны разговаривать с людьми
12:51
Взволнованный Кирилл написал письмо Порошенко
12:38
На Москву надвигается новый шторм
12:30
Названа причина взрыва в жилом доме в Волгограде
12:28
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
12:19
Роскошную Лопыреву в кружевном белье сравнили с Монро
12:07
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
12:06
Сын рассказал об избиении Валентины Леонтьевой
12:03
В российских фильмах запретят показывать алкоголь
11:56
Учеными Хопкинса раскрыта загадка марсианских дождей
11:52
Знаменитого спортсмена расстреляли на юге России
11:50
Под Москвой по тревоге подняли С-400
11:36
Украина внезапно испугалась воевать против Донбасса
11:28
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка
11:27
Под Пензой рухнул самолет
11:24
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)
11:17
Москвичка нашла мумию сестры-близнеца
11:09
Лишний вес приводит к болезни зубов
11:07
Модель Playboy сядет в тюрьму за фото голой старушки
10:58
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
10:55
Россиян предупредили об уменьшении пенсий
10:43
Московский НПЗ заработал после нештатной ситуации
10:39
Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы
10:31
Запад поддержал диктаторские замашки Порошенко
10:22
Парковку в Гонконге купили за три миллиарда долларов
10:20
Джамала жестко ответила на извинения Константина Меладзе
10:17
В Москве скончался прославленный космонавт
10:15
Ученые "лишили" полных людей здоровья
10:06
В метро Москвы появится настольный футбол
09:50
Что Вера Брежнева скрывает под свободной одеждой
09:42
Женщина нашла "голые" снимки своих детей в Сети
09:39
Кто будет управлять Францией вместо Макрона
09:37
В московских аэропортах отменено около 20 рейсов
09:24
Двухнедельный отказ от спорта грозит смертью
09:19
Дайнеко о муже: Мы больше времени провели порознь, чем вместе
09:06
Когда Луганск вернется в состав Украины
09:04
На МКАД иномарка задавила охранника торгового центра
08:46
У безработного москвича угнали Mercedes за 4 миллиона
08:44
В ЗАГСах Москвы запретили живую музыку
08:19
Вскрылось темное прошлое мужа Марии Максаковой
08:16
В США сообщили о болезни Альцгеймера у Трампа
08:11
Шепелеву запретили покидать Россию
07:50
Ридли Скотт заставил корчиться от омерзения
07:48
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух пешеходов
01:38
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
21:56
По делу о взрыве в доме в Волгограде прошли первые задержания
21:52
Путин разрешил ФСБ изымать участки земли
21:40
Хакеры угрожают "слить" данные ракетных программ
21:32
Самойлова прошлась по голозадому "Евровидению"
21:10
Назначен новый посол Евросоюза в России
21:02
Самые бесполезные лекарства
20:58
В Бермудском треугольнике исчез самолет с детьми
20:30
Названа самая пьющая в мире страна
20:16
У дочери Даны Борисовой скоро появится брат или сестра
20:11
Хоккеисты из США сбросили Россию с пьедестала
19:59
Захарова пропесочила Киев за демарш с георгиевскими лентами
19:41
Рыдающая Борисова сообщила о своей страшной болезни
19:29
В Москве из жилого дома стащили мусоропровод
19:27
Ингеборга Дапкунайте поразила тайным темнокожим ребенком
19:14
ОНФ выступил за доработку "лесной амнистии"
19:00
Неожиданный поворот в деле о взрыве дома в Волгограде
18:56
Под Москвой загорелась электричка
18:53
Родившую звезду "Дома-2" застыдили за пикантное фото
18:44
В Волгограде после взрыва дома введен режим ЧС
18:38
Как погода влияет на представителей знаков зодиака
18:33
В московском метро неизвестный избил пассажира
18:19
Самые яркие фильмы "Кинотавра"
18:19
Создана "говорящая бумага"
18:09
Глобальное потепление сменится похолоданием
18:00
Путин рассказал об успехах перевооружения армии
17:46
Почему сын Галкина сторонится сестры
17:29
Володин пригласил коллег из Швейцарии посетить Сирию
17:25
Севастопольцы поддерживают главу города Дмитрия Овсянникова
17:23
Чем запомнился Олег Видов
17:21
Убийца из МИДа крутил роман со своей жертвой
17:17
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
17:16
В центре Москвы откопали кладбище
17:11
Фадеев вдрызг разругался с Эрнстом
17:07
Cadillac XT-5: кроссовер с мужским характером
16:55
Под завалами после взрыва дома в Волгограде могут оставаться люди
16:40
Порошенко сделал странное обещание в соцсети "ВКонтакте"
16:36
Мару Багдасарян подкосила новая болезнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Беременность изуродовала Марину Анисину
Шепелеву запретили покидать Россию
Самые бесполезные лекарства
Lifestyle

Киевским отелям не удалось заработать на "Евровидении"

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Прошедшее в Киеве "Евровидение" не принесло местным отельерам и рестораторам прибыли. Большинство туристов из Европы предпочли остановиться в недорогих хостелах.
прочитано 667 раз

Как рассказал украинскому изданию "Вести" глава Ассоциации малых отелей и апартаментов Дмитрий Заруба, гости конкурса действительно остановили выбор на самых недорогих вариантах проживания. "Платили в среднем 50 евро в сутки, да и то загрузка в хостелах в мае увеличилась лишь на 25% по сравнению с предыдущими годами", – заявил он.

ПО ТЕМЕ

Самойлова прошлась по голозадому "Евровидению"

Москвич Костов устроил провокацию на "Евровидении"

Что касается крупных отелей, здесь размещались преимущественно команды участников "Евровидения", а потому о дополнительных заработках говорить не пришлось. Примерно такая же ситуация сложилась с ресторанами – гости с куда большим рвением приобретали уличный фастфуд.

Большинство рестораторов даже зафиксировали отток посетителей в период проведения конкурса. Этой информацией поделилась с "Вестями" президент Ассоциации рестораторов Ольга Насонова. "Удалось заработать примерно 30 ресторанам в районе Крещатика и Майдана, а также поблизости МВЦ. Иностранцы увеличили их доход на 10%, хотя средний чек гостя песенного конкурса – до десяти долларов", – пояснила она.

Впрочем, владельцы отелей и ресторанов не рассчитывали на огромную прибыль от "Евровидения". Число туристов, посетивших Киев в связи с конкурсом, не превысило 15 тысяч, что гораздо меньше обычного потока путешественников для этого времени года.

Зато дача бывшего президента страны Виктора Януковича приняла просто невиданное количество гостей. Экскурсии в Межигорье пользовались не меньшим спросом, нежели обзорные прогулки по Киеву.

Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Андрей Петрунян17 мая 2017, 11:05

комментарии

Политика

Украина внезапно испугалась воевать против Донбасса
Запад поддержал диктаторские замашки Порошенко
Когда Луганск вернется в состав Украины
В США сообщили о болезни Альцгеймера у Трампа

Шоу-бизнес

Друг предложил изолировать Дану Борисову
Муж Даны Борисовой набросился на Малахова
Партнер пожалел об измене Навке с Семенович
Алеся Кафельникова стремительно полнеет

Проишествия

Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка
В Бермудском треугольнике исчез самолет с детьми
Убийца из МИДа крутил роман со своей жертвой
Подросток умер после трех напитков с кофеином

Lifestyle

Ведущий "Модного приговора" в восторге от грязной провокации в Третьяковке
В российских фильмах запретят показывать алкоголь
Ридли Скотт заставил корчиться от омерзения
Ингеборга Дапкунайте поразила тайным темнокожим ребенком
Шоу-бизнес

Шепелеву запретили покидать Россию

Судебные приставы не пускают шоумена заграницу
Шоу-бизнес

Что Вера Брежнева скрывает под свободной одеждой

Поклонники разглядели у певицы округлившийся животик
Шоу-бизнес

Джамала жестко ответила на извинения Константина Меладзе

Певица высказалась о результатах "Евровидения"
Шоу-бизнес

Жена застала Малахова спящим с Бузовой

Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись

Гороскоп

Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона
Как погода влияет на представителей знаков зодиака
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым

Фоторепортажи

Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы
Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
Сотни детей стали участниками необычного парада
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко

Спорт

Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)
Хоккеисты из США сбросили Россию с пьедестала
Известный хоккеист признался в неприязни к России

Регионы

Неожиданный поворот в деле о взрыве дома в Волгограде
Получивший отказ грабитель покончил с собой в Сбербанке
Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru