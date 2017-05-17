Киевским отелям не удалось заработать на "Евровидении"

Прошедшее в Киеве "Евровидение" не принесло местным отельерам и рестораторам прибыли. Большинство туристов из Европы предпочли остановиться в недорогих хостелах.

Как рассказал украинскому изданию "Вести" глава Ассоциации малых отелей и апартаментов Дмитрий Заруба, гости конкурса действительно остановили выбор на самых недорогих вариантах проживания. "Платили в среднем 50 евро в сутки, да и то загрузка в хостелах в мае увеличилась лишь на 25% по сравнению с предыдущими годами", – заявил он.

Что касается крупных отелей, здесь размещались преимущественно команды участников "Евровидения", а потому о дополнительных заработках говорить не пришлось. Примерно такая же ситуация сложилась с ресторанами – гости с куда большим рвением приобретали уличный фастфуд.

Большинство рестораторов даже зафиксировали отток посетителей в период проведения конкурса. Этой информацией поделилась с "Вестями" президент Ассоциации рестораторов Ольга Насонова. "Удалось заработать примерно 30 ресторанам в районе Крещатика и Майдана, а также поблизости МВЦ. Иностранцы увеличили их доход на 10%, хотя средний чек гостя песенного конкурса – до десяти долларов", – пояснила она.

Впрочем, владельцы отелей и ресторанов не рассчитывали на огромную прибыль от "Евровидения". Число туристов, посетивших Киев в связи с конкурсом, не превысило 15 тысяч, что гораздо меньше обычного потока путешественников для этого времени года.

Зато дача бывшего президента страны Виктора Януковича приняла просто невиданное количество гостей. Экскурсии в Межигорье пользовались не меньшим спросом, нежели обзорные прогулки по Киеву.