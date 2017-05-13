Москвич Костов устроил провокацию на "Евровидении"

Участник конкурса "Евровидение" Кристиан Костов, который в Киеве представляет Болгарию, выступил с провокационным заявлением. Он признался, что в случае победы приедет с наградой в Москву и публично ее уничтожит.

Кристиан Костов выразил надежду на то, что ему удастся занять первое место на "Евровидении" в Киеве. Правда долгое время обладать самим призом, выданным в украинской столице, он не собирается.

"Надеюсь, что я приеду в Москву с "Хрустальным микрофоном" и разобью его на видео", – признался исполнитель в обращении к своим фанатам из России на видео Life.ru. Он добавил, что эта запись должна набрать много просмотров. Кроме того, Кристиан Костов добавил, что очень скучает по Москве и уже скоро вернется в российскую столицу, поскольку скоро ему заканчивать школу и надо будет сдавать ЕГЭ.

После того, как украинская сторона запретила российской участнице Юлии Самойловой принять участие в конкурсе, она крайне болезненно реагирует на любые упоминания о России в контексте конкурса. Аккредитованные российские журналисты попали прямиком в черный список сайта "Миротворец", трудности испытывали и простые фанаты конкурса.

При этом Кристиан Костов, который родился в Москве и не скрывает своей любви к российской столице, поставил Киев перед серьезной дилеммой. Дело в том, что в 2014 году он выступал с концертом в Крыму. Все российские исполнители, которые были в этом уличены, получили запрет на въезд в страну. Кристиан Костов счастливо избежал этой участи и даже после публичного обнародования этой информации СБУ отказалось как-либо ограничивать представляющего Болгарию артиста.