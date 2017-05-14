Пожилая жена Макрона копирует Меланью Трамп
Пока Франсуа Олланд передавал свои полномочия Эммануэлю Макрону внимание десятков журналистов было приковано к супруге нового президента. Перед началом церемонии модные критики гадали, в чем же появится на мероприятии новоиспеченная первая леди.
И мадам Макрон не подвела, подкинув общественности новый повод посплетничать. Бриджит решила не мудрить с нарядом и выбрала проверенный образ – голубой костюм. При чем образ этот сразу вызвал ассоциации с другой новой первой леди, супругой президента США Меланией Трамп. Несколько месяцев назад жена Дональда Трампа пришла на инаугурацию главы Америки в голубой двойке.
Бриджит выбрала костюм практически того же оттенка. Наряд 64-летней мадам Макрон состоял из двубортного жакета в стиле милитари и платья выше колена. Несмотря на возраст, Бриджит имеет очень стройные ноги и при любом удобном случае демонстрирует их. Завершали образ бежевые лодочки.
Стоит отметить, что обе первые леди в голубых нарядах выглядят великолепно. Выбранные Трамп и Макрон костюмы выигрышно подчеркивают достоинства фигуры первых леди. Приталенный силуэт делает акцент на осиной талии, а длина юбки позволяет продемонстрировать ноги.
Напомним, 7 мая во Франции прошел второй тур выборов. Президентом республики был избран Эммануэль Макрон, набравший больше 66%.
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