Пожилая жена Макрона копирует Меланью Трамп

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
партнеры
Воскресенье 14 мая
Лента новостей
18:29
Малахов посмеялся над "ноухау" Волочковой
18:04
Бывший любовник принцессы Дианы экстренно прооперирован
17:52
На востоке Москвы ребенок провалился в канализационный люк
17:02
Полиция удалила Навального с митинга по просьбе организаторов
16:39
От звезды "Дома-2" отвернулись друзья из-за российского гражданства
15:57
На севере Москвы по улице ползал трехметровый питон
15:47
Узнавшая о раке звезда сериала "Саша+Маша" похоронила себя заживо
14:01
Самойлова в восторге от итогов "Евровидения" в Киеве
14:00
В Москве резко потеплеет
13:11
Толкалина случайно показала обручальное кольцо
12:41
Путин и Земан подшутили над курильщиком Лавровым
12:31
На МКАД иномарка насмерть сбила оформлявшего ДТП мужчину
12:16
Джамала короновала лучшего певца Европы
12:10
Няня раскрыла тайны семьи Собчак
11:39
Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой
11:13
Родившая Гагарина показала фигуру на премьере
11:04
Путин восхитил талантом перед встречей с главой КНР
10:39
Голозадый украинец стал главной сенсацией "Евровидения"
10:20
Кто оплатил первое место Португалии на "Евровидении"
10:03
На севере Москвы обстреляли девушку
10:00
Собянин внес в Мосгордуму поправки о допгарантиях жителям сносимых пятиэтажек
01:22
На "Евровидении" в Киеве победил смертельно больной певец
22:27
В Баку дан старт Исламиаде-2017
22:12
У зрителей "Евровидения" в Киеве отобрали российские флаги
18:13
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
17:53
На защиту зрелой жены Макрона встала ее дочь
17:28
Дану Борисову отчитали за письмо дочери
17:08
Самые долгожданные фильмы мая
16:56
Москвич Костов устроил провокацию на "Евровидении"
16:39
Жители хрущевок требуют реновации
16:33
Витас занялся странным делом ради детей
16:00
Американцы останутся без солнца через 100 дней
15:54
У Касьянова нашли связь с беглым Ходорковским
15:37
Пышная модель потрясла формами
15:26
Молодую женщину застрелили в центре Риги
15:18
Илон Маск похвастался тошнотворным видео
15:04
Ведущая Fox News рассмешила Захарову русской речью
15:01
На "Евровидении" разоблачили аферу с голосами
14:33
У Януковича объявился неожиданный союзник на Украине
14:09
В Турции погибли 20 туристов
14:02
Изменившаяся Шульгина поразила поклонников
13:36
Самбурская устроила скандал из-за упреков на съемках (видео)
13:08
В Москве стартовала перепись поющих соловьев
13:00
Федор и Светлана Бондарчук тайно встречаются
12:32
Бывший возлюбленный Собчак женится на стилисте
12:10
Трамп пожаловался на невнимательность СМИ
12:04
Похудевшую Максакову обругали за начало новой жизни
11:28
Малахов извинился перед женой за объятия с другой
10:59
США убили пятерых мирных жителей на северо-востоке Сирии
10:52
В России подорожали водка и коньяк
10:39
Как Хрущев расстрелял валютчиков: дело на десять миллионов
10:29
Лысый Билан объяснил пугающий поступок
09:59
В метро Москвы начался парад поездов
22:34
Когда закончится кризис в российском керлинге
22:23
Развод российского олигарха шокировал юристов
22:02
Порошенко опозорился с обещаниями по визам
21:57
В глобальной хакерской атаке нашли след разведки США
21:33
Главные симптомы рака
20:55
Число зараженных вирусом WCry компьютеров выросло в два раза
20:54
Москвичка осталась инвалидом после попытки удлинить ноги
20:35
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
20:10
В семье шахматиста Карякина ожидается прибавление
20:08
Хакеры взломали тысячи компьютеров МВД и СК
20:02
Собянин: Решение о реновации можно будет оспорить в суде
19:42
Мост через Керченский пролив соединит берега осенью 2017 года
19:36
Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
18:53
Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"
18:52
Бульдог на скейтборде протаранил офис "Би-Би-Си" (видео)
18:41
Возлюбленный Орловой флиртует с участницей "Дома-2"
18:26
Европейские лидеры отказались от детей
18:21
Как умная таблетка победила смертельную болезнь
18:19
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
18:02
Андрогин в легинсах 8 месяцев развлекал мужской СИЗО
18:00
Аллегрова прилюдно унизила бывшего мужа
17:57
Работы по программе "Моя улица" ведутся с опережением графика
17:48
У гостей "Евровидения" отобрали путан
17:34
Миллиардер продает особняк Матильды Кшесинской
17:23
Как бытовуха убивает отношения
17:23
Закошанский раскрыл подробности жуткой аварии
17:05
Как США готовят Майдан для Лукашенко
17:02
Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"
16:58
Как пережить майские холода
16:50
Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом
16:39
"Сочная" Климова возбудила поклонников снимком в бикини
16:33
Участнице "Евровидения" грозит тюрьма
16:14
Названы самые популярные профессии
16:01
Литва отказалась от пассажирских ж/д перевозок в Москву
15:49
Голая телеведущая показала грудь и стала лицом канала (видео)
15:44
Утяшева прячет проблемные ноги
15:43
Москвичам дадут деньги за старое жилье
15:34
Суд отверг жалобу гонщицы Мары Багдасарян
15:14
Как изменщицы обирают мужей-миллионеров
15:07
Овдовешая Максакова решила свою судьбу
14:56
Кино станет доступней для жителей глубинки
14:53
Трамп ловко унизил Украину за ее же деньги
14:45
Телеведущий Закошанский разбился на мотоцикле в Москве
14:44
Кремль пошутил про майский снегопад
14:36
Катя Семенова ютится с мужем и собаками в старой однушке
14:34
Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве
14:21
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"
Няня раскрыла тайны семьи Собчак
Кто оплатил первое место Португалии на "Евровидении"
Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"
Lifestyle

Пожилая жена Макрона копирует Меланью Трамп

Меланья Трамп и Бриджит Макрон. Фото: dni.ru
В Елисейском дворце в Париже состоялась инаугурация самого молодого в истории страны президента 39-летнего Эммануэля Макрона. Однако во всем мире и особенно во Франции не стихает обсуждение его 64-летней жены Брижит. На этот первую леди упрекнули в копировании образа Меланьи Трамп.
прочитано 2662 раза

Пока Франсуа Олланд передавал свои полномочия Эммануэлю Макрону внимание десятков журналистов было приковано к супруге нового президента. Перед началом церемонии модные критики гадали, в чем же появится на мероприятии новоиспеченная первая леди.

ПО ТЕМЕ

На защиту зрелой жены Макрона встала ее дочь

64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке

Почему Макрон женился на пожилой учительнице

 Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

И мадам Макрон не подвела, подкинув общественности новый повод посплетничать. Бриджит решила не мудрить с нарядом и выбрала проверенный образ – голубой костюм. При чем образ этот сразу вызвал ассоциации с другой новой первой леди, супругой президента США Меланией Трамп. Несколько месяцев назад жена Дональда Трампа пришла на инаугурацию главы Америки в голубой двойке.

Бриджит выбрала костюм практически того же оттенка. Наряд 64-летней мадам Макрон состоял из двубортного жакета в стиле милитари и платья выше колена. Несмотря на возраст, Бриджит имеет очень стройные ноги и при любом удобном случае демонстрирует их. Завершали образ бежевые лодочки.

Стоит отметить, что обе первые леди в голубых нарядах выглядят великолепно. Выбранные Трамп и Макрон костюмы выигрышно подчеркивают достоинства фигуры первых леди. Приталенный силуэт делает акцент на осиной талии, а длина юбки позволяет продемонстрировать ноги.

Меланья Трамп и Бриджит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, 7 мая во Франции прошел второй тур выборов. Президентом республики был избран Эммануэль Макрон, набравший больше 66%.

Автор: Алёна Нестерова14 мая 2017, 15:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модница Брижит Макрон очаровала Францию

567

комментарии

Политика

Порошенко выдал детали "последнего разговора" с Путиным
Лукашенко с сыном заинтриговали подарком первой леди Китая
Путин и Земан подшутили над курильщиком Лавровым
У Януковича объявился неожиданный союзник на Украине

Шоу-бизнес

Малахов посмеялся над "ноухау" Волочковой
От звезды "Дома-2" отвернулись друзья из-за российского гражданства
Самойлова в восторге от итогов "Евровидения" в Киеве
Няня раскрыла тайны семьи Собчак

Проишествия

Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве
Москвич задушил француза ради квартиры (видео)
Украинского футболиста обвинили в падении девушки из окна
Лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)

Lifestyle

Самые долгожданные фильмы мая
В Лондоне украдена новая рукопись "Гарри Поттера"
Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра
Шесть фильмов ужасов на основе реальных событий
Шоу-бизнес

Участница "Голоса" в ужасе от происходящего на "Евровидении"

Анастасия Спиридонова рассказала о правилах голосования на конкурсе песни
Шоу-бизнес

На "Евровидении" в Киеве победил смертельно больной певец

Самый скандальный в истории смотр европейской попсы завершился предсказуемо

Шоу-бизнес

Голозадый украинец стал главной сенсацией "Евровидения"

Во время выступления Джамалы на сцену выбежал мужчина и снял штаны
Шоу-бизнес

Подробности свадьбы внука Аллы Пугачевой

Торжество пройдет по-семейному

Гороскоп

Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
Почему Дану Борисову преследуют несчастья
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой

Фоторепортажи

Джамала короновала лучшего певца Европы
Родившая Гагарина показала фигуру на премьере
Пышная модель потрясла формами
Дапкунайте задрала ноги похлеще Волочковой

Спорт

Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"

Регионы

Мужчина украл миллионы у тещи ради совместной жизни
Россиянка за 33 тысячи шокировала посетителей ночного клуба
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru