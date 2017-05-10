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Блоги

Почему Макрон женился на пожилой учительнице

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Guericolas
Люция Сулейманова

Люция Сулейманова блогер

 Кандидат психологических наук, клинический психолог, управляющий партнер Центра образовательной кинесиологии, автор и ведущая тренингов «Ловушки любви», «Чувства, которые мы выбираем», «Жизнь после предательства», «Семья и как в ней уцелеть» и других авторских программ. Эксперт федеральных телеканалов по вопросам психологии отношений в семье и бизнесе.
До чего же интересное время выпало нам с вами. Первые лица современной политики наконец-то действительно являются отражением реального положения вещей в обществе, самых ярких явлений и процессов. Мы видели президента-женщину. Мы видели президента, сломавшего свой отживший респектабельный брак и женившегося на супермодели. Мы видели президента, который развелся. Мы видели президента-бизнесмена, чья жена – эмигрантка из Восточной Европы с непростым прошлым. А теперь мы видим президента, который женат на своей первой учительнице, которая старше на двадцать четыре года.
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Конечно, подобные браки случались и раньше. Но именно необыкновенная история Эммануэля и Бриджит Макрон по-новому привлекла внимание общества к возрастным мезальянсам, где жена значительно старше мужа. И пожалуйста! Все попытки солидно обсудить предвыборную программу Макрона, его битву с соперниками и потенциальный политический пасьянс отходят на задний план. Самые обычные люди во всех концах света обсуждают только одно: историю этого брака и его возможные причины.

Все уже выучили наизусть общеизвестные факты. Как мальчик влюбился в свою учительницу – замужнюю, с тремя детьми, как заявил ей, что однажды на ней женится, как перепуганные родители его отослали подальше, как он последовательно добивался успеха и сделал впечатляющую карьеру… и как однажды женился именно на той, кому это обещал.

Все уже с лупой рассмотрели фотографии: да-да, Бриджит Тронье прекрасно выглядит, лицо-фигура-волосы-ноги-одежда, да, она повсюду рядом с мужем, поправляет его галстук, катается с ним на лыжах и держит за руку. Но их разница в возрасте совершенно очевидна. Как, впрочем, и их взаимная привязанность. Все уже посплетничали – и о слишком "сиропных" рассказах о вечной любви, и о слухах насчет сексуальных предпочтений Макрона (впрочем, даже самым яростным "желтым" журналистам так и не удалось отыскать ни единого их подтверждения).

Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

А потом произошло самое важное. Обсудив конкретных мужа и жену, люди перешли к гораздо более интересному – к обсуждению подобных браков в принципе. Говоря о разительной разнице в возрасте, когда жена, что называется, годится мужу в матери, люди ищут любых объяснений, кроме простейшего – любви. За последнее время я, как психолог, получила множество предложений высказаться об этом явлении – о его причинах и перспективах.

"Да как вообще такое может быть? Ну, ладно, он – молодой, красивый, успешный. Понятно, зачем это ей. Но ему, ему-то зачем?! Чем она его может привлечь?"

Да много чем, на самом деле. Например, эта женщина – яркий харизматик. Лиля Брик, Алла Пугачева, Джерри Холл – таких женщин любят в любом возрасте, и быть рядом с ними бывает много интереснее, чем с ровесницами.

И давайте сразу вспомним, что это вовсе не примета нашего свободного от предрассудков времени. Навскидку в голову приходят, например, Диана де Пуатье и Нинон де Ланкло, влюблявшие в себя даже в глубокой старости мужчин, годившихся им во внуки. Ужасная банальность, конечно, но действительно лучшего сравнения не найти: бывают женщины, подобные дорогому вину, и возраст идет им только на пользу. И если продолжать сравнение, то, значит, бывают и ценители с тонко настроенными рецепторами с юных лет, которые это дорогое вино предпочтут любому другому напитку.

Или же эта женщина воплощает мощное материнское начало, а ее супруг, по своему складу, – вечный мальчик-сыночек. Может быть, мужчина рос, не получая материнской ласки и поддержки, в холоде, критике и равнодушии. А может быть, он был сиротой. Как бы там ни было, если он встречает женщину, готовую в буквальном смысле заменить ему мать – точнее, совместить материнские функции с функциями жены, – то тянется к ней всей душой. Говорят, именно поэтому потянулся к Айседоре Дункан Сергей Есенин – вечный испорченный мальчик, нуждавшийся в безусловной всепрощающей любви.

Или женщина – наставник, по природе, по жизни или даже прямо по профессии (Бриджит Тронье, как мы знаем, учительница с немаленьким стажем). А мужчине, соответственно, не хватает более или менее деликатного "водительства". Помните великую фразу Велюрова из "Покровских ворот": "А что, если творческая личность и вправду нуждается в некотором руководстве?" Вот этого "некоторого руководства" – от прямого до скрытого и мягкого – порой и не хватает инфантильному мальчику, сколько бы лет ему ни было по паспорту. Именно такими были отношения Екатерины Второй и ее последнего фаворита Платона Зубова (впрочем, не только с ним – все возлюбленные императрицы были моложе).

"Ну, ладно, допустим, он заинтересовался. Но жениться-то зачем?"

Причины могут быть разными, и бывает, что едкие комментарии досужей публики попадают, что называется, не в бровь, а в глаз. Например, дело может быть в меркантильном расчете (помните фильм "Визит дамы" и очередного мужа-альфонса героини?) К слову, речь здесь может идти и о расчете на влияние и статус жены – поди знай, как сложилась бы карьера Эштона Катчера, не женись он на Деми Мур.

А еще дело, действительно, может быть и в нетрадиционной ориентации, а может – в геронтофилии (кстати, даже если бы слухи о Макроне и не развеяли СМИ, я все равно бы им не доверяла. Видите ли, мне кажется, скрывающему свои предпочтения политику такого уровня в подобных обстоятельствах было бы гораздо проще найти вариант, не привлекающий излишнего внимания).

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Дело может быть в подспудном или явном нежелании продолжать свой род, когда мужчина рассчитывает на жизнь без детей вообще или довольствуется участием в детях и внуках жены.

Дело, наконец, может быть в особенностях характера, при которых мужчина принципиально и искренне дает слово и не меняет принятого решения. Когда-то очень давно мальчик сказал учительнице, что однажды женится на ней. Прошло время – и он женился.

"Окей, они поженились. У него-то все отлично, а вот ей через несколько лет семьдесят. И что, это никак не скажется на браке?"

В каких-то аспектах, безусловно, скажется. Вопрос в том, насколько такая пара готова к неизбежным закономерным проблемам. Очевидно, что совместный ребенок у них вряд ли появится. Если только женщина не обратится к суперсовременным и дорогостоящим технологиям – допустим, вовремя загодя заморозит яйцеклетки, как это сделала Алла Пугачева, или согласится на суррогатное материнство (и совсем не факт, что, в силу возраста, сможет быть донором яйцеклетки). Почти наверняка рано или поздно возникнут трудности в сексуальной сфере – с климаксом.

Женщине – если только она не наделена мощной уверенностью в себе, – практически гарантирован возрастной стресс: страх измены, погоня за ускользающей молодостью – она неизбежно меняется внешне, уменьшаются двигательные возможности и определенный социальный потенциал. Она все больше ощущает, что "едет с горки", пока он царит на вершине. Для него с возрастом возможности не сужаются, а расширяются, особенно, если ему сопутствует успех. Не доводилось ли вам смотреть восхитительный фильм с Мишель Пфайффер "Шери"? Там роскошная куртизанка решается принять и разделить любовь юного воздыхателя. А когда понимает, что время играет против них, мудро устраивает его брак с молоденькой богатой возлюбленной.

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Solenne Loustalan

Но ведь мы с вами, как я уже говорила, живем в интересное время. В прошлом молодого мужчину впечатляли статус и харизма старшей женщины. Что ж, эти качества сохраняют и современные дамы. Зато сегодня к ним добавились прорывные технологии медицины и пластической хирургии, эстетическая косметология и косметика, позволяющие жить "вне возраста". А еще идеи феминизма, благодаря которым этот самый возраст – последнее, что смеет ограничивать женщину в ее стремлениях и интересах. И вот, Бриджит Макрон – яркая, успешная, любимая, значимая, – имеет сегодня все шансы стать новой иконой целого поколения современных женщин. Тех, для кого "теперь я точно знаю, после шестидесяти жизнь только начинается".

А в остальном…  Если отвлечься от явления и перейти к конкретной паре – я не имею никакого права судить о том, что связывает незнакомых мне людей. Так же, как все, я просто читаю о них и рассматриваю их фотографии. Бриджит и Эммануэль мне симпатичны и интересны. Я признательна Макронам за то, что как нельзя вовремя они блестяще иллюстрируют тему, которой я увлечена в последние годы, – возможность яркой, увлекательной и привлекательной второй половины жизни.

И знаете, что? После всех рассуждений о том, зачем это нужно мужчине, и почему это нужно женщине… На самом деле, мне нравится думать, что они просто действительно любят друг друга. А в любви никаких "зачем" и "почему" нет.

10 мая 2017, 16:43

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