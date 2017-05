64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке

Журнал опубликовал очередной скандальный шарж – в этот раз на будущую первую леди Франции, которая старше мужа на 24 года. "Он будет творить чудеса!" – гласит надпись на обложке нового номера.

Отношения 39-летнего политика и его 64-летней жены интересуют обывателей и СМИ гораздо больше, чем иные аспекты. В 2007 году Эммануэль Макрон женился на Брижит Тронье, которая преподавала ему в школе французский язык. У пары нет общих детей, Макрон усыновил сына и двух дочерей супруги от первого брака.

Этот союз называют неравным, а избранного главу государства – странным. Некоторые считают его гомосексуалистом, использующим жену в качестве прикрытия. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – цитирует Макрона Telegraph.

По его словам, возраст Брижит наводит общественность на мысль о том, что такие отношения не могут быть крепкими. "На самом деле огромная проблема – то, как общество оценивает женщину и какое место ей отводит", – заявил новый лидер Франции.

Charlie Hebdo's first edition since Macron's victory: "He's going to work miracles" pic.twitter.com/De7OASp2hh