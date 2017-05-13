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Общество

На защиту зрелой жены Макрона встала ее дочь

Бриджит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Alain Pitton
Во всем мире и особенно во Франции не стихает обсуждение Брижит Макрон, которой совсем скоро предстоит стать первой леди. В центре общественного внимания оказалась большая разница в возрасте с ее избранником.
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Победитель президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон известен многим не своей политической программой, а в первуюочередь – женой, которая старше его на 24 года. Дочь Бриджит Макрон Тифэн Озьер расценивает рассуждения об этом как недопустимые нападки.

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Эммануэль Макрон президент Франции

"Я нахожу отвратительными нападки, которые были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине-партнере политика-женщины. Это же просто зависть", – цитирует РИА Новости девушку.

Отметим, ранее высмеять пару попытались со страниц сатирического журнала Charlie Hebdo, прославившегося благодаря юмору далеко за гранью фола. Благодаря фантазии французских иллюстраторов 64-летняя Бриджит Макрон появилась на обложке беременной.

При этом сам новоиспеченный лидер Франции не считает свой союз странным, усматривая в неоднозначном отношении общества проявления двойных стандартов. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – заметил он в интервью газете Telegraph.

Также Макрон разнес теорию, согласно которой он являтся гомосексуалистом, а зрелая жена служит ему прикрытием. "Люди потеряли чувство реальности, раз не верят в мой брак и приписывают мне какую-то параллельную жизнь, плюс у них проблемы с толерантностью", – подчеркнул французский лидер.

Напомним, 7 мая во Франции прошел второй тур выборов. Президентом республики был избран Эммануэль Макрон, набравший больше 66%. Инаугурация состоится 14 мая.

Автор: Геннадий Куприянов13 мая 2017, 17:53

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