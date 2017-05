На защиту зрелой жены Макрона встала ее дочь

Победитель президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон известен многим не своей политической программой, а в первуюочередь – женой, которая старше его на 24 года. Дочь Бриджит Макрон Тифэн Озьер расценивает рассуждения об этом как недопустимые нападки.

"Я нахожу отвратительными нападки, которые были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине-партнере политика-женщины. Это же просто зависть", – цитирует РИА Новости девушку.

Отметим, ранее высмеять пару попытались со страниц сатирического журнала Charlie Hebdo, прославившегося благодаря юмору далеко за гранью фола. Благодаря фантазии французских иллюстраторов 64-летняя Бриджит Макрон появилась на обложке беременной.

Charlie Hebdo's first edition since Macron's victory: "He's going to work miracles" pic.twitter.com/De7OASp2hh