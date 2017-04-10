"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Европы
Платформа по сбору и учету мнений пассажиров была запущена в 2016 году. Оценка авиакомпаний происходит по восьми критериям. Это регистрация и посадка, уровень обслуживания, чистота салона, питание и напитки, развлечения на борту, комфорт кресел, а также доступность тарифов.
"Наша награда отмечает перевозчиков, предлагающих перелеты, непревзойденные по качеству и цене", – цитирует старшего вице-президента и генерального менеджера по авиакомпаниям TripAdvisor Брайана Зальцбурга "Газета.Ru". Что касается класса обслуживания, то пользователи признали лучшим эконом-класс и первый класс у авиакомпании Emirates, премиум-эконом – у Air New Zeland, а бизнес-класс – у "Аэрофлота".
В число лучших европейских авиакомпаний также вошли Turkish Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa и Swiss International Air Lines. В десятке лучших авиакомпаний мира первую позицию заняла Emirates. На втором месте расположилась Singapore Airlines. А первую тройку закрыла бразильская Azul.
Отметим, 31 марта стало известно о том, что по итогам 2016 года "Аэрофлот" лидирует в Европе по темпам роста пассажирооборота. Российский перевозчик опередил по этому показателю такие крупнейшие компании как Lufthansa, British Airways, Air France, Turkish Airlines и KLM.
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