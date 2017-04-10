"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Европы

Российский авиаперевозчик получил награду Travellers’ Choice Award на основании отзывов пользователей крупнейшего портала о путешествиях TripAdvisor. "Аэрофлот" победил в номинациях "Лучшая авиакомпания Европы", "Лучший бизнес-класс" и "Лучшая авиакомпания России".

Платформа по сбору и учету мнений пассажиров была запущена в 2016 году. Оценка авиакомпаний происходит по восьми критериям. Это регистрация и посадка, уровень обслуживания, чистота салона, питание и напитки, развлечения на борту, комфорт кресел, а также доступность тарифов.

"Наша награда отмечает перевозчиков, предлагающих перелеты, непревзойденные по качеству и цене", – цитирует старшего вице-президента и генерального менеджера по авиакомпаниям TripAdvisor Брайана Зальцбурга "Газета.Ru". Что касается класса обслуживания, то пользователи признали лучшим эконом-класс и первый класс у авиакомпании Emirates, премиум-эконом – у Air New Zeland, а бизнес-класс – у "Аэрофлота".

В число лучших европейских авиакомпаний также вошли Turkish Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa и Swiss International Air Lines. В десятке лучших авиакомпаний мира первую позицию заняла Emirates. На втором месте расположилась Singapore Airlines. А первую тройку закрыла бразильская Azul.

Отметим, 31 марта стало известно о том, что по итогам 2016 года "Аэрофлот" лидирует в Европе по темпам роста пассажирооборота. Российский перевозчик опередил по этому показателю такие крупнейшие компании как Lufthansa, British Airways, Air France, Turkish Airlines и KLM.