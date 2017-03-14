Стюардессам с ВИЧ разрешили работать

Верховный суд России отменил правила Минтранса, согласно которым бортпроводникам с ВИЧ было запрещено обслуживать пассажиров. Эксперты пришли к выводу, что инфицированные работники авиакомпаний не опасны для окружающих.

Иск в Верховный суд подал бортпроводник, которого уволили из компании "Аэрофлот" после того, как ему поставили диагноз "ВИЧ-инфекция". В результате судебного разбирательства запрет Минтранса на работу сотрудников с ВИЧ и СПИДом был признан недействительным, передает газета "Коммерсантъ".

Специалисты Федерального научно-методического центра пришли к выводу, что зараженные вирусом сотрудники авиакомпании не опасны для пассажиров. Как подчеркнул эксперт ведомства, Наталья Ладная, многолетние исследования не подтверждают предположение о том, что ВИЧ может передаваться через пищу.

"Больной, принимающий антиретровирусную терапию, совершенно безопасен для общества и спокойно живет до старости", – подчеркнула она. Ладная также добавила, что ответчики говорили про внештатные ситуации, но напомнила: санитарные правила в любом случае запрещают людям с открытыми ранами оказывать первую помощь, чтобы не допустить заражения.

Эксперт подчеркнула, что на Западе бортпроводники с ВИЧ имеют право обслуживать пассажиров. При этом больные СПИДом чаще всего отстраняются от работы из-за множества сопутствующих инфекции заболеваний. Как отметил представитель истца, у Минтранса есть месяц на обжалование решения суда.