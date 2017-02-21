"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников.

Сотрудницы "Аэрофлота" рассказали, что уже на протяжении полугода руководство допускает до внешних рейсов только молодых и красивых стюардесс. Группа отстраненных женщин в шутку причислила себя к "старым, толстым и страшным".

По словам стюардессы Евгении Магуриной, ее вместе с коллегами сфотографировали и измерили, а некоторых даже взвесили. Часть бортпроводниц не вписалась в новые негласные правила организации, среди них – женщины за 40 лет или с одеждой больше 48 размера, сообщает Ura.ru.

"Нас всех собрали в отделение №1, устроив нам настоящую пытку: оставили лишь ночные и короткие утренние рейсы. Два часа туда, два обратно, соответственно, по две-три ночи ты нормально не спишь, потому что или работаешь, или добираешься на работу", – цитирует Магурину Радио "Свобода".

Также она рассказала, что со складов "Аэрофлота" исчезли формы 50-52 размеров. Более того, врачи летно-экспертной комиссии теперь с особым пристрастием проверяют группу "старых, толстых и страшных" бортпроводниц на наличие профзаболеваний.

Стюардессы заметили, что новые стандарты в "Аэрофлоте" появились после поездки директора авиакомпании Виталия Савельева по Азии. "Шефу понравились азиатки, и теперь при наборе в бизнес-класс приоритет у высоких стройных девушек восточного типа, желательно моделей", – говорили сотрудницы организации.

В Росавиации и трудовой инспекции жалобу Евгении Магуриной перенаправили в другие инстанции. В свою очередь, в транспортной прокуратуре не нашли достаточных оснований для принятия мер. Теперь стюардессы ждут решения Пресненского суда Москвы.