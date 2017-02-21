"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

WADA признало ошибки Макларена Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Суббота 25 февраля
Лента новостей
16:03
В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
14:00
Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
13:16
На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
12:25
В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:54
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
11:49
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
11:23
На юге столицы до смерти забили пенсионера
11:19
Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком
11:08
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
11:06
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
10:39
Украинский депутат-радикал погиб в ДТП
10:30
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:45
Смогут ли американские сепаратисты развалить США
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:49
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
13:57
Певица Жасмин теряет вес
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:20
В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
17:11
Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа
17:04
Вооруженный мужчина ворвался в здание в центре Москвы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гузеева рассталась с мужем
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Лолите потребовалась операция после химии
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Общество

"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Фото: GLOBAL LOOK press/ Leonid Faerberg
Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников.
прочитано 3261 раз

Сотрудницы "Аэрофлота" рассказали, что уже на протяжении полугода руководство допускает до внешних рейсов только молодых и красивых стюардесс. Группа отстраненных женщин в шутку причислила себя к "старым, толстым и страшным".

ПО ТЕМЕ

Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич

Самая красивая стюардесса России рассказала о возлюбленном

"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира

По словам стюардессы Евгении Магуриной, ее вместе с коллегами сфотографировали и измерили, а некоторых даже взвесили. Часть бортпроводниц не вписалась в новые негласные правила организации, среди них – женщины за 40 лет или с одеждой больше 48 размера, сообщает Ura.ru.

"Нас всех собрали в отделение №1, устроив нам настоящую пытку: оставили лишь ночные и короткие утренние рейсы. Два часа туда, два обратно, соответственно, по две-три ночи ты нормально не спишь, потому что или работаешь, или добираешься на работу", – цитирует Магурину Радио "Свобода".

Также она рассказала, что со складов "Аэрофлота" исчезли формы 50-52 размеров. Более того, врачи летно-экспертной комиссии теперь с особым пристрастием проверяют группу "старых, толстых и страшных" бортпроводниц на наличие профзаболеваний.

Стюардессы заметили, что новые стандарты в "Аэрофлоте" появились после поездки директора авиакомпании Виталия Савельева по Азии. "Шефу понравились азиатки, и теперь при наборе в бизнес-класс приоритет у высоких стройных девушек восточного типа, желательно моделей", – говорили сотрудницы организации.

В Росавиации и трудовой инспекции жалобу Евгении Магуриной перенаправили в другие инстанции. В свою очередь, в транспортной прокуратуре не нашли достаточных оснований для принятия мер. Теперь стюардессы ждут решения Пресненского суда Москвы.

Автор: Константин Улюкаев21 февраля 2017, 18:11

комментарии

Политика

Смогут ли американские сепаратисты развалить США
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
Обаму отправляют на выборы президента Франции
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Шоу-бизнес

Певица Жасмин теряет вес
Лолите потребовалась операция после химии
Панфилову пробили голову пепельницей
Гордон показала рожденного в муках сына

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Шоу-бизнес

Гузеева рассталась с мужем

Телеведущая и ее супруг теперь живут отдельно друг от друга
Происшествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены

Сам мужчина пытался свалить вину за преступление на неизвестных грабителей
Политика

Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нарушил минские договоренности
Шоу-бизнес

Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Певица впервые после родов появилась на публике

Гороскоп

Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Фоторепортажи

В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами

Спорт

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
Горящая детская больница в Твери попала на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru