Диетологи советуют перед сексом есть чеснок

Английский диетолог Сара Флор рассказала о продуктах, которые могут заметно повысить либидо. При регулярном употреблении они могут наполнить сексуальную жизнь человека яркими впечатлениями.

По словам специалиста, депрессия и некоторые болезни снижают сексуальную активность человека. Восстановить ее можно с помощью правильного питания.

Для поддержания нервной системы Флор советует есть жирную рыбу, яйца и орехи. При этом надо избегать чрезмерного употребления сахара. Это зачастую приводит к ожирению, которое негативно сказывается на сексуальности, сообщает Daily Mail. Мясо, шпинат, семечки тыквы, ягоды и нут улучшают кровоток. Позитивно скажутся на настроении мясо птицы и хлеб.

Для повышения уровня феромонов в потовых выделениях Флор рекомендует есть сельдерей. Также она уверена, что позитивно на либидо скажется употребление чеснока. Врач утверждает: для того чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании, его надо регулярно есть в течение месяца. Позитивное воздействие на любовном фронте окажут также авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.

Ранее сексологи рассказали, какие продукты не стоит употреблять перед интимной близостью, если вы не хотите потерпеть фиаско. В список нежелательных ожидаемо попал алкоголь, который приводит к снижению настроения, а в некоторых случаях снижает потенцию.

Также ученые предостерегли от употребления капусты, фастфуда, сладостей и жвачки – все они провоцируют сильное газообразование. Мята содержит ментол, который снижает уровень тестостерона.