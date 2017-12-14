Собчак пришла к Путину в неприлично дорогом платье

Телеведущая Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию президента России в невероятно дорогом платье. Наряд девушки стоит почти 300 тысяч рублей.

Возможный кандидат на пост главы государства страны выбрала для вопроса действующему президенту красное платье модельера Ульяны Сергеенко. На голове Ксении Анатольевны красовалась затейливая прическа, которая оказалась ей очень к лицу. Однако в Сети вокруг образа телеведущей развернулась дискуссия: не перебор ли надевать на мероприятие платье за 296 тысяч рублей?

Напомним, Ксения Анатольевна спросила у президента о конкуренции на выборах. По ее словам, как потенциальный кандидат она сталкивается с большими трудностями во время своей предвыборной кампании – люди очень неохотно сдают помещения под региональные штабы. "Мой вопрос: почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?" – спросила Собчак.

"Оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям программой позитивных действий. Вот и ваш лозунг – "Против всех" – а что вы предлагаете-то? Мы все это уже проходили, вы хотите это вернуть? А конкуренция, конечно, должна быть, и она будет. Вопрос только в радикализме", – заявил Путин.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 14 2017 в 12:47 PST

Глава государства привел в пример соседнюю Украину, передает НСН. "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили, вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому, чтобы были попытки госпереворотов? Мы все это уже проходили", – сказал президент. По его словам, абсолютное большинство граждан России не желают повторения украинских событий в России.

На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году (13-ю по счету) аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Общение главы государства с прессой освещают 1 640 журналистов.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: ее продолжительность составила 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В прошлом году президент общался с представителями СМИ 3 часа 50 минут.