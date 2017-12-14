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Собчак пришла к Путину в неприлично дорогом платье

Ксения Собчак. Фото GLOBAL LOOK press/Антон Новодережкин/ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию президента России в невероятно дорогом платье. Наряд девушки стоит почти 300 тысяч рублей. 

Продолжение: Володин: С Путиным у нашей страны есть будущее
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Возможный кандидат на пост главы государства страны выбрала для вопроса действующему президенту красное платье модельера Ульяны Сергеенко. На голове Ксении Анатольевны красовалась затейливая прическа, которая оказалась ей очень к лицу. Однако в Сети вокруг образа телеведущей развернулась дискуссия: не перебор ли надевать на мероприятие платье за 296 тысяч рублей?

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Напомним, Ксения Анатольевна спросила у президента о конкуренции на выборах. По ее словам, как потенциальный кандидат она сталкивается с большими трудностями во время своей предвыборной кампании – люди очень неохотно сдают помещения под региональные штабы. "Мой вопрос: почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?" – спросила Собчак.

"Оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям программой позитивных действий. Вот и ваш лозунг – "Против всех" – а что вы предлагаете-то? Мы все это уже проходили, вы хотите это вернуть? А конкуренция, конечно, должна быть, и она будет. Вопрос только в радикализме", – заявил Путин.

Глава государства привел в пример соседнюю Украину, передает НСН. "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили, вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому, чтобы были попытки госпереворотов? Мы все это уже проходили", – сказал президент. По его словам, абсолютное большинство граждан России не желают повторения украинских событий в России.

На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году (13-ю по счету) аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Общение главы государства с прессой освещают 1 640 журналистов.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: ее продолжительность составила 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В прошлом году президент общался с представителями СМИ 3 часа 50 минут.

Автор: Михаил Войцеховский14 декабря 2017, 16:12
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