Собчак оставила сына ради общения с Путиным

Светская львица устроила шоу для журналистов. Ей важно заявить о себе.

Официальный старт предвыборной кампании еще не дан, но светская львица Ксения Собчак уже заявила, что намерена сражаться за президентский пост. Оставим за скобками, что для этого ей надо собрать не менее 300 тысяч подписей в разных регионах, делать ролики, вести уличную агитацию хотя бы в Москве и Санкт-Петербурге. На все это потребуется не меньше 200 миллионов рублей.

Но дочь бывшего босса Путина все это не пугает – она все равно будет конкурировать с ним. Заявить о своих амбициях светская львица и пришла на большую пресс-конференцию главы государства. Дорогое дизайнерское строгое красное платье, прическа, с которой Ксюша стала похожа на украинского политика Юлию Тимошенко, – Собчак выглядела сногсшибательно.

18 ноября 2016 года Ксюша родила сына Платона. Но в декретном отпуске она решила не засиживаться – ведет корпоративы и передачи, редактирует журнал, а теперь еще и политикой занялась. Собчак даже оставила сына ради общения с Путиным.

И уже в фойе Центра международной торговли, где проходит пресс-конференция, начала рассказывать журналистам о своем отношении к сегодняшней власти, высказывать недовольство, упрекать и критиковать. Ведь не факт, что ей удастся задать вопросы президенту в зале – 1 640 человек мечтают о том же. Но зато в прессе она мелькнет, все о ее приходе напишут. В расчете на это и устроила, видимо, Ксюша свое шоу.