Юная модель продала девственность за 2,5 миллиона евро

19-летняя модель по имени Жизель пустила с молотка свою девственность за 2,5 миллиона евро. За право лишить красотку невинности боролись арабский депутат, голливудский актер и российский политик.

Торги проходили на популярном сайте эскорт-услугCinderella Escorts. Победителем торгов стал предприниматель из Абу-Даби.

Он обогнал некоего голливудского актера, предложив за невинность Жизель на 100 тысяч евро больше. По информации Daily Star в пикантном аукционе также участвовал и российский политик, имя которого не называется. Однако он оказался в денежном состязании на третьем месте.

По словам Жизель, вырученные от продажи девственности деньги она планирует потратить на образование и путешествия. "Моя мечта сбылась", – заявила она журналистам.

Несмотря на осуждение окружающих, красотка гордится тем, что выставила невинность на торги. По словам модели, этот поступок – проявление эмансипации, а значит, свободы .

Впрочем, многие пользователи Сети не согласны с Жизель и считают, что она просто занимается проституцией. "Очевидно, что она просто себя не уважает", – написал один из таких комментаторов.

В ответ на критику, Жизель говорит о том, что счастлива быть частью новой тенденции в обществе и разрушить, наконец, "табу о женской девственности". Как сообщает издание, гостиничный номер, в котором будет проходить продажа "товара", уже забронирован.