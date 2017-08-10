19-летняя россиянка продает девственность за iPhone

Жительница Моршанска выставила на продажу свою невинность. Судя по объявлению, деньги девушке нужны для покупки последней модели iPhone.

На фото в объявлении, размещенном на одном из сайтов по частной продаже, девушка выложила свое изображение в полный рост, однако лицо стыдливо подрисовала в фоторедакторе. В объявлении вместо девичьей улыбки посетители видели мордочку кошки.

Суть сделки была описана предельно четко: готова расстаться с девственостью за деньги. Цена невинности – 70 тысяч рублей, сообщает "Московский комсомолец". На момент публикации этого материала объявление уже было заблокировано администрацией сайта. Вероятно, предложение все-таки нарушало правила ресурса.

"Меня завут Марина. Мне 19 лет. Хочу продать девственность, что бы купить последней iPhone 7" – говорится в описании товара (орфография автора сохранена).

Ранее Dni.Ru сообщали об удачной подобной сделке румынской модели. Александра Кефрен продала на аукционе свою невинность за 2,3 миллиона евро. Приобрел ее бизнесмен из Гонконга, имя которого не разглашается. Ценный лот 18-летняя Александра выставила на продажу в ноябре 2016 года за один миллион евро. В марте 2017-го девственность красотки выросла более чем в два раза и ушла с молотка за 2,3 миллиона евро. Аукцион был организован агентством Cinderella Escorts. Эта компания размещает на своем сайте анкеты желающих расстаться с невинностью за деньги. Там указаны параметры девушек и мотивы, по которым они хотят продать свое тело.