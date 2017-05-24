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Общество

Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Юная школьница выставила на аукцион свою невинность. Продать свою первую ночь по примеру известной модели девушка решила из-за страха, что партнер бросит ее после секса.
прочитано 520 раз

Лот разместило одно из европейских эскорт-агентств. Стартовая цена невинности школьницы под ником Ким – 100 тысяч евро.

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Модель продала девственность за 2,3 миллиона евро

Девушку вдохновил пример румынской модели Александры Кефрен, которая продала на аукционе свою невинность за 2,3 миллиона евро. Лот достался неизвестному толстосуму из Гонконга. 

"После того, как я прочитала о других девушках, которые продают свою девственность, я задала себе один вопрос. Должна ли я отдать свою невинность человеку, который впоследствии, может быть, разойдется со мной, или лучше взять много денег вместо этого?" – пишет девушка в анкете.

Желания Ким не отличаются оригинальностью. Вырученные деньги она планирует потратить на учебу и обустройство своей жизни.

"Я хочу учиться в Германии или Вене. С деньгами я могу купить квартиру, заплатить за обучение и, возможно, также купить машину", – перечисляет девственница.

Автор: Алексей Минин24 мая 2017, 13:34

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