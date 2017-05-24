Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы

Юная школьница выставила на аукцион свою невинность. Продать свою первую ночь по примеру известной модели девушка решила из-за страха, что партнер бросит ее после секса.

Лот разместило одно из европейских эскорт-агентств. Стартовая цена невинности школьницы под ником Ким – 100 тысяч евро.

Девушку вдохновил пример румынской модели Александры Кефрен, которая продала на аукционе свою невинность за 2,3 миллиона евро. Лот достался неизвестному толстосуму из Гонконга.

"После того, как я прочитала о других девушках, которые продают свою девственность, я задала себе один вопрос. Должна ли я отдать свою невинность человеку, который впоследствии, может быть, разойдется со мной, или лучше взять много денег вместо этого?" – пишет девушка в анкете.

Желания Ким не отличаются оригинальностью. Вырученные деньги она планирует потратить на учебу и обустройство своей жизни.

"Я хочу учиться в Германии или Вене. С деньгами я могу купить квартиру, заплатить за обучение и, возможно, также купить машину", – перечисляет девственница.