Найден способ легко похудеть с помощью чая

Черный чай положительно влияет на микрофлору кишечника и приводит к похудению. Это выяснили сотрудники Университета Калифорнии в ходе собственного исследования.

Ученые доказали, что употребление черного чая помогает избавиться от избыточного веса за счет стабилизации микрофлоры кишечника. О результатах собственного исследования эксперты сообщили в издании European Journal of Nutrition, пишет РИА ФАН.



"Предыдущие исследования показали, что химические вещества в зеленом чае, называемые полифенолами, поглощаются и изменяют энергетический обмен в печени. Новые результаты доказывают, что полифенолы черного чая, которые слишком велики для поглощения в тонком кишечнике, стимулируют рост кишечной бактерии и образование короткоцепочечных жирных кислот типа бактериальных метаболитов, которые, как было доказано, изменяют энергию метаболизма в печени", – говорится в работе.

Также наблюдения показали, что благодаря употреблению чая снижается риск разрыва стенок артерий, улучшается работа сердца и нормализуется метаболизм глюкозы. Ученые подчеркнули, что такого эффекта можно добиться, если пить много черного чая, не увлекаясь при этом сластями и сахаром.

Доктор Чжаопинг Ли, куратор и соавтор исследования, подчеркнул, что польза для здоровья как зеленого чая, так и черного выходит за рамки их антиоксидантных преимуществ – оба вида напитка оказывают сильное влияние на микрофлору кишечника. "Для любителей черного чая может появиться новая причина, чтобы продолжать его пить", – сказал Ли.