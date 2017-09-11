Путин напоил жену Кобзона чаем

Владимир Путин лично поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем. Встреча в Кремле прошла в неформальной обстановке, за чашкой чая.

Известный эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон отмечает 80-летие. Общественного деятеля принял президент России. В Кремль Кобзона сопровождала супруга Нинель.

Владимир Путин тепло поздравил Иосифа Кобзона с днем рождения. Президент преподнес юбиляру в подарок картину "Шахтерская песня" кисти живописца Александра Зеленского. Встреча прошла в неформальной обстановке, за чашкой чая, сообщает сайт Кремля.

Как стало известно, Владимир Путин подписал указ о награждении певца, зампредседателя комитета Госдумы по культуре знаком отличия "За благодеяние".

"За активную благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Кобзона Иосифа Давыдовича – первого заместителя председателя комитета Государственной думы по культуре", – говорится в указе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах главы государства лично поздравить Иосифа Кобзона. Он подчеркнул, что Путин и Кобзон – давние товарищи, и российский лидер с огромным уважением относится к артисту.

Эстрадного певца с 80-летним юбилеем поздравил также премьер-министр Дмитрий Медведев. А в нижней палате парламента с речью к Кобзону обратился вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Он назвал Иосифа Давыдовича человеком большой воли, силы характера и любви к людям. "В Афганистане, по воспоминаниям очевидцев, после каждого Вашего выступления в войсках ощущался необыкновенный подъем. В зоне Чернобыльской АЭС Ваши песни поддерживали жителей пострадавшего региона и ликвидаторов той страшной аварии", – отметил Васильев.

Вице-спикер добавил, что Кобзон внес свой вклад в борьбу России с терроризмом. Васильев напомнил, что во время теракта на Дубровке певец пришел на переговоры с боевиками, чтобы убедить их отпустить детей и женщин.