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Пятница 11 августа

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Режиссер русской версии "Постучись в мою дверь" сравнил сериал с "Гамлетом" Шекспира

Режиссер русской версии "Постучись в мою дверь" сравнил сериал с "Гамлетом" Шекспира
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Адаптация популярного турецкого "мыла" теперь снимается и в России.

Год назад сериал "Постучись в мою дверь" гремел в русскоязычном пространстве. Даже те, кто не смотрел, прекрасно знали, кто такой Серкан Болат и что он обязательно должен прогуляться по бизнес-центру в наручниках с любимой.

Когда сериал закончился, многие вздохнули с облегчением, ведь наконец-то история закончилась и можно заняться своими делами, не пытаясь судорожно досмотреть 52 практически по часу. Но российские киноделы решили, что расслабляться гражданам рано, поэтому приступили к отечественной адаптации турецкого сериала.

Русского Серкана сыграет Никита Волков, а Эду — Лиана Гриба. Режиссером многосерийной ленты выступил Всеволод Аравин. Он в восторге от исполнителя главной роли и уверен, что актер справится со своей задачей на все сто процентов.

Правда, когда появилась новость о начале работ над российской версией "Постучись в мою дверь", в Сети прокатилась волна возмущений. Многие не оценили идею переснять турецкий хит, посчитав, что в России можно сделать что-то свое, тем более оригинал и так все посмотрели.

Однако режиссер Всеволод Аравин со зрителями не согласен. Он сравнил сериал с "Гамлетом" Уильяма Шекспира.

"Есть разные жанры. "Гамлет" был написан 400 лет назад, но до сих пор его ставят в театрах. Зачем? Потому что, пьеса — это пьеса, а спектакль — это ее видение. Заинтересовал как материал для другой постановки, который можно увидеть иначе. Я не ставлю задачу переплюнуть турков", – поделился кинодел.

11 августа 2023, 04:25
Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

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