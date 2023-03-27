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"Чебурашка", "Белый Лотос" и "Дьявол носит Прада": как известные кинокартины навязывают нам денежное мышление?

"Чебурашка", "Белый Лотос" и "Дьявол носит Прада": как известные кинокартины навязывают нам денежное мышление?
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Лана Нагорная

Лана Нагорная

 Предприниматель, инвестор, трейдер, эксперт по денежному мышлению, финансовый советник, автор книги "Инвестиции и трейдинг от А до Я", основатель школы "Lana Invest".

Просматривая любимый фильм или сериал, мы порой не замечаем, какие установки транслирует кинолента нашему подсознанию. А ведь они могут напрямую влиять на уровень финансового благополучия.

Какое денежное мышление навязывают современные лидеры проката, "Дни.ру" рассказала Лана Нагорная — предприниматель, инвестор, трейдер, эксперт по денежному мышлению, финансовый советник, автор книги "Инвестиции и трейдинг от А до Я", основатель школы Lana Invest.

Разбор фильма "Чебурашка": как нас программируют на мышление нищеброда

Российская семейная комедия "Чебурашка" вышла в широкий прокат 1 января 2023 года. Кинокартина не является экранизацией рассказов Э. Успенского, но использует их персонажей.

Один из них — Геннадий — угрюмый, нелюдимый, конфликтный пожилой человек, который работает и живет в дендрарии. Он постоянно недоволен своей судьбой, но ничего не делает, чтобы жить радостно и в достатке. Он и сам признает, что зря потратил 10 лет жизни.

У Геннадия есть взрослая дочь Таня и внук, с которыми он не общается, а лишь подглядывает за их жизнью в подзорную трубу. И друг у него под стать: Адмирал — недалекого ума человек, который продает жирафа из зоопарка, чтобы добыть легкие деньги.

Жизнь Тани тоже полна трудностей. Женщина владеет магазином сладостей. Но, когда у нее воруют книгу с "фирменными" рецептами прямо перед фестивалем, она сдается и ничего не предпринимает. Мужа Тани вряд ли можно назвать помощником и опорой: он ленится, трусит и только и твердит: "Это самое…". В целом, герои кажутся скорее обиженными детьми, которые ищут оправдания своим неудачам, чем зрелыми людьми. У таких никогда не будет достатка и хорошей жизни. И только Чебурашка, чудом оказавшийся в доме Гены, помогает им решить проблемы.

Есть в фильме и обеспеченные герои, например, Римма — бизнес-леди, владелица кондитерской фабрики. Она интриганка, мошенница и противопоставлена "бедным, но честным" персонажам. Римма не общается с сыном, а внучку видит лишь изредка. При взгляде на героиню создается впечатление, что получить много денег можно только нечестным путем, а у богатых обязательно есть проблемы в семье.

После просмотра фильма в голове неосознанно откладываются установки:

  • все дается с большим трудом и без радости;

  • быть успешным — плохо;

  • за богатую жизнь придется платить личным счастьем;

  • проблемы решатся сами, не нужно ничего предпринимать.

Разбор сериала "Белый Лотос": почему нам навязывают стыд и вину за богатство

Одни из главных героев сериала — молодожены Пэттоны, которые проводят свой медовый месяц. Шейн — избалованный богатый "маменькин сынок". Рэйчел — простая девушка, которая еще не свыклась с ролью обеспеченной супруги. Но они не наслаждаются отдыхом, а постоянно конфликтуют из-за денег.

Рэйчел стремится к реализации, но муж и его родственники не понимают, зачем ей работать. Девушке прививают чувство стыда за то, что она хочет быть собой. В таких моментах и просматриваются негативные установки:

  • зарабатывать стыдно;

  • вина за то, что можешь получать больше мужа;

  • страх, что денег будет много.

Образ Рэйчел — о том, что нужно отстаивать свои границы и проявлять смелость.

Еще один персонаж — Таня, богатая, но глупая и беспомощная женщина, готовая быть с кем угодно, лишь бы не ощущать пустоту в душе. Она винит в своих несчастьях всех, но не себя. Потому что мало иметь деньги! Нужно справляться с ответственностью. Но Таня выбирает инфантильную позицию. И тут возникает еще ряд установок:

  • девушка — лишь приложение к богатому мужу;

  • с тобой дружат исключительно из-за денег;

  • если женщина работает или богата, у нее нет личной жизни.

Таким образом, невольно напрашивается вывод: быть обеспеченным — плохо и стыдно. А быть замужем за состоятельным человеком — зря, пожалеешь.

Разбор фильма "Дьявол носит Прада": как выбирать себя и научиться добиваться новых высот

Главную героиню — неопытную журналистку Энди — берут работать в модный журнал. Но атмосфера в офисе токсичная, а начальница — настоящий "монстр". У Энди из-за неприятностей на работе начинается стресс, портятся отношения с парнем. Но в жизни девушки наступает переломный момент, который решает все.

Она не сдается, а ситуацию воспринимает как точку роста. Энди прислушивается к себе, выходит из зоны комфорта, начинает вести себя по-новому. Но, как только она становится более уверенной, окружение пытается привить ей чувство вины за то, что Энди вдруг изменилась. Когда у девушки начинается карьерный рост, парень-неудачник тянет ее вниз.

В Миранде — начальнице Энди — многие зрители видят настоящего дьявола, ведь она постоянно унижала девушку. Но фильм — скорее история о Золушке, из которой фея-босс сделала королеву. И это прекрасно! Энди выбрала лучшую версию себя, и обратила трудности в возможности.

Поэтому, просматривая фильмы, задумывайтесь, какие установки они несут для вашего подсознания. Выбирайте правильные кино и сериалы, нацеливающие на успех, а не сбивающие вас с пути.

27 марта 2023, 09:00
Звезда фильма "Чебурашка" Сергей Гармаш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com
Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Фото: Syncopy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com

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