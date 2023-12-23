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Суббота 23 декабря

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Новогодние и рождественские фильмы для всей семьи: что посмотреть на выходных

Новогодние и рождественские фильмы для всей семьи: что посмотреть на выходных
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В этой статье мы расскажем вам о пяти фильмах, которые стоит посмотреть, пока режете салаты и наряжаете елку.

С наступлением декабря начинается самое прекрасное время года – рождественские праздники. Это время, когда мы отдыхаем, наслаждаемся теплой атмосферой и смотрим рождественские фильмы.

1. "Рождественская история" (2009)

Этот анимационный фильм является адаптацией известной сказки Чарльза Диккенса. Главный герой – Скрудж – жестокий и жадный бизнесмен, который не верит в Рождество. Однако, в сочельник ему являются три духа, которые показывают прошлое, настоящее и будущее. Фильм наполнен духом Рождества, эмоциональными моментами и красивой анимацией.

2. "Гринч – похититель Рождества" (2000)

Эта экранизация известной книги Доктора Сьюза рассказывает историю зеленого монстра Гринча, который ненавидит Рождество и решает похитить праздник у всех жителей города Кто-вилл. Однако, благодаря маленькой девочке Киндер, Гринч понимает, что Рождество – это не только подарки и еда, но и духовное единение и любовь.

3. "Чудо на 34-й улице" (1994)

Этот фильм рассказывает историю мужчины по имени Крис Крингл, который утверждает, что он настоящий Санта Клаус. Его слова вызывают сомнения в окружающих, и Крису приходится доказывать свою правдивость в суде. Фильм наполнен добротой, верой в чудеса и рождественским настроением.

4. "Эльф" (2003)

Этот комедийный фильм рассказывает историю Эльфа по имени Бадди, который случайно оказывается в Нью-Йорке и пытается найти своего отца. Бадди не знает, что он человек, и его поведение вызывает недоумение у окружающих. Фильм наполнен юмором, приключениями и духом Рождества.

5. Красавица и чудовище" (2017)

Этот музыкальный фильм является адаптацией известной сказки о прекрасной Белль и ее любви к чудовищу. Фильм наполнен красивыми песнями, великолепными костюмами и декорациями, а также рождественской атмосферой.

23 декабря 2023, 10:07
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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