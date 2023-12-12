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Вторник 12 декабря

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"Слово пацана" (18+): изменятся ли российские криминальные сериалы навсегда

"Слово пацана" (18+): изменятся ли российские криминальные сериалы навсегда
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Ставшая очень популярной сага о становлении криминальных группировок, вскрыла ряд проблем. Сейчас законодатели пытаются минимизировать риск от просмотра подобных лент.

Фильмы не должны романтизировать преступность. В этом уверены зрители, которые посмотрели первые серии бандитской саги "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Сейчас законодатели рассматривают инициативу, согласно которой определенные требования будут предъявляться к новым кинолентам, пишет RT.

В нормативные акты необходимо включить обязанность режиссеров не интегрировать в ленту исторические справки о криминальных группировках, которые способствовали бы "романтизации" бандитизма. Вместо этого необходимо обязательно указывать. какие печальные последствия были и того или иного незаконного образования.

Напомним, ранее на создателей сериала "Слово пацана" (18+) обрушилась волна критики. Звучали обвинения в романтизации и возвышении криминала. Мэтр отечественного кино Никита Михалков заступился за фильм, назвав призывы запрета глупостью, напоминает телеканал "360".

Ранее кино проверяли сотрудники Роскомнадзора. никаких нарушений действующего законодательства в ленте выявлено не было, сообщает "Царьград". Фильм выходит с пометкой 18+, поэтому родителям рекомендовали внимательнее отслеживать контент, который потребляют их отпрыски.

12 декабря 2023, 05:48
Тюремная решетка. Фото: © Victor Lisitsyn\ Global Look Press/www.globallookpress.com
RT на русском✓ Надежный источник

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