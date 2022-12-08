"Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведёт слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печётся о ближнем своём и возвращает детей заблудших".



На днях в Сети вышел сериал "Монастырь". Активная реклама, дискуссионные темы, откровенные сцены и огромная фан-база Насти Ивлеевой в главной роли сделали свое дело. В день премьеры сериал собрал более 250 тысяч просмотров на КиноПоиске, став самым популярным проектом в его истории.



При просмотре можно увидеть много общего с другими российскими фильмами и сериалами последнего времени. Сама идея перерождения представителя "золотой молодежи", укрытие в монастыре, сопоставление героев из двух миров – все это не новинка с выхода "Непослушника". Только в "Монастыре" главная роль за девушкой. Благодаря формату сериала, и персонажи с их происхождением, чувствами и историями в целом лучше прорисованы, и фигура священника более раскрыта. Кстати, в некоторых моментах он напоминает психотерапевта Стрелецкого из "Триггера". Например, когда он провоцирует мать парня с синдромом Туретта или дает мужчине в ярости выстрелить. И неспроста, ведь автор идеи – Александра Ремизова, продюссировавшая "Триггер".

Отдельно хочется выделить конфликт Марии и игуменьи Елизаветы, создавшей буквально культ своей личности в рамках монастыря. Честно говоря, кадры с портретом на стене Елизаветы, на которую монашки в прямом смысле молятся, и сцены буквально тоталитарного уклада в монастыре с бесчисленными запретами, угнетением личности и двойными станадртами шокируют куда сильнее обнаженной груди Ивлеевой.

Минкульт отказал сериалу в выдаче прокатного удостоверения, сославшись вместе с РПЦ на оскорбление чувств верующих и формирование искаженного представления о монашеской жизни и православии в целом. Предлог это или истинная причина отказа, неизвестно.

Как бы то ни было, бесчисленные сериалы про полицию, врачей и офисных работников (тоже со своими стереотипами и клише) уже всем наскучили. Возможно, это новый тренд – снимать про жизнь в монастырях?