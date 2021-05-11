"Он играет роль": всплыли шокирующие подробности о стрелке из Казани

Эксперт считает, что устроивший массовый расстрел людей в гимназии №157 в Казани Ильназ Галявиев не является психически больным. Светлана Филатова сделала такой вывод после просмотра и анализа видео допроса задержанного преступника, который после убийства людей вышел из школы и сам сдался полиции, хотя перед атакой писал в соцсетях, что планировал застрелиться.
Эксперт заявила, что у злодея налицо его ущемленное эго и желание самоутвердиться в обществе. Кроме как через убийство он не смог это никак сделать. По всей видимости, в обществе юноша был изгоем.
По словам физиономиста, 19-летний молодой человек не склонен к насилию. Он устроил истерику на допросе, по которой хорошо заметно, что он психически здоров, пишет Life. Психика юноши незрелая и травмированная. Филатова подчеркнула, что преступник сам себя возомнил героем и насладился тем, что потешил свое эго.
При этом физиономист не верит в слова Галявиева о том, что он осознал себя богом. Скорее всего, он просто решил "косить под дурачка", чтобы отправиться вместо тюрьмы на лечение.
"Реагирует так, что видно, что он не на своей волне, а он на общей, он просто играет роль. Да, он играет истерику, но перед нами не псих", — считает эксперт.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что представитель спецназа назвал задержанного некрофилом. Напомним, в результате стрельбы в казанской гимназии погибли десять человек.
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