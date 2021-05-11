"Крайняя форма отклонения": казанский стрелок оказался некрофилом

Ветеран спецназа МВД Александр Арутюнов и судебный психолог Олег Долгицкий описали портрет задержанного 19-летнего казанского стрелка. По мнению специалистов, преступник очень самовлюбленный и наделен некрофильскими наклонностями.
Специалисты считают, что людей с такими отклонениями довольно трудно вычислить школьным психологам. Но наличие отклонений у задержанного налицо. По словам судебного психолога, портрет такого человека обрисован в книге немецкого социолога Эриха Фромма 1973 года "Анатомия человеческой деструктивности".
"Этот товарищ — типичный нарцисс с некрофильскими тенденциями. Выявлять их на местах не умеют, поскольку от психоанализа давно у нас отказались. Это крайняя форма отклонения", — рассказал специалист.
Он добавил, что выявлять таких людей важно на ранних этапах, лучше еще в школе. Но по мнению Долгицкого, в системе образования России сейчас кризис по вопросам формирования этики и морали.
Также еще одной проблемой эксперты считают отсутствие должной компетенции психиатров при выдаче лицензии на ношение оружия. К сожалению, по словам специалистов, весь психоанализ закончился в СССР.
При выдаче оружия сейчас очень формально анализируют человека. Если он не был задержан, у него не было попыток суицида, то человеку выдают разрешающую справку.
Напомним, во вторник 11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли десять человек, 21 человек получил ранения. Некоторые находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Сам преступник задержан и уже дал первые показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что сказал на допросе задержанный казанский стрелок.
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