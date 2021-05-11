"Праздничное настроение!": "принявшая ислам" Решетова ужаснула словами на фоне трагедии в Казани

11 мая в Казани произошла страшная трагедия. 19-летний преступник расстрелял людей в гимназии №157. Погибли десять человек. Вся страна в шоке, равнодушным не остался никто. Все звезды отечественного шоу-бизнеса выражают соболезнования семьям погибших.
Бывшая жена рэпера Тимати как ни в чем не бывало в своем "Инстаграм" решила порассуждать об отдыхе в Дубае. Этим она ужасно разозлила подписчиков, которые весь день льют слезы по невинно убиенным.
"У меня очень праздничное настроение сейчас, словно через пару дней наступит Новый Год. Я поняла, что Дубай во время Рамадана прекрасен – многие постятся, город украшен, все работает допоздна и сама атмосфера... Она другая сейчас", – написала Решетова в своем "Инстаграм".
Многие посчитали, что в такой день неуместно говорить о праздничном настроении... Ведь в Казани траур, погибли невинные дети. Все звезды пишут в своих соцсетях только скорбные заметки.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасию Решетову заподозрили в смене имени. Помощница назвала ее новым восточным именем, которое якобы означало "принявшая ислам". Фанаты забеспокоились за экс-возлюбленную рэпера Тимати.
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