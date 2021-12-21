Лепс развелся после 20 лет брака Судьба "Голоса" после смерти Градского Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Вторник
21 декабря
Лента новостей
10:48
"Могут повязать прямо здесь": объявленная в розыск Агурбаш не отступилась от принципов
10:44
"Долиной срочно к врачу": народ ошарашен внешним видом певицы
10:38
Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга
10:37
"Старородящая": заявившую о третьем ребенке Утяшеву поставили на место
10:19
"Видно все": пышногрудая Чехова в красном бикини поразила народ
10:03
Обнародовано фото маленького сына Кабаевой: Мальчик с лицом отца
10:02
"Завидный жених": Сябитова окинула опытным взглядом разведенного Лепса
09:49
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
09:25
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми
09:25
"Зачем мне лишнее": фривольная 67-летняя Успенская покрутила упругой попой без трусиков
08:57
"С эрекцией уже проблемы": Лепс шокировал народ признанием о своем здоровье
08:55
"Пузырится и ладно": окосевшего Богомолова сняли с бутылкой
08:52
Оплеванный Тарасов встал и ответил на дерзкие оскорбления Бузовой
08:45
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
06:25
"Ух какие": Пампушка Семенович плюхнулась на отвисшие прелести
04:16
День зимнего солнцестояния: народные приметы 21 декабря
02:19
58-летняя Лолита с синими волосами напугала россиян: Старуха в маразме
00:58
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
23:59
Страшные мысли лишили сна тяжелобольную Елизавету II
21:53
Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
21:08
"Двойное чудо произошло": известная певица разнесла распускающую слухи о беременности МакSим
20:24
Эксперт Бардин о требовании России гарантий безопасности от США: Никогда не пойдут на такие условия
20:09
Мужчина с ножом взял двух заложниц в Париже
19:36
Перестала дышать: пластическая операция обернулась для москвички госпитализацией
19:35
"Болезни посыпались": Ослепленная черным сглазом Гузеева взмолилась о помощи
18:57
Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
18:47
В подмосковном Воскресенске поймали изрезавшего ножом знакомого злоумышленника
18:37
В Москве продают комнату больше чем за 14 миллионов рублей
18:36
"С ума сойти!": узревшая роскошь дворца Елизаветы II известная актриса уронила челюсть
18:26
"Не доживу до конца суда": стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Конкина
17:38
Евгений Миронов рассекретил подросшего сына: Моя гордость!
17:20
Каскадеры и разбитая камера: как проходили съемки сериала "В раю мест нет" с Вилковой и Ткаченко
17:03
20 лет насмарку: Лепс официально развелся с женой
17:03
"Асмус – не актриса": пожаловавшуюся на зарплату блондинку резко опустили
16:54
Раскорячившаяся Волочкова сделала заявление о детях: Жду
16:23
Новая страсть и зять в лице Харламова: как сейчас живет звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук
16:16
В Кремле назвали варианты ответа на активность НАТО у российских границ
16:00
Подогревшая слухи о расставании Бабкина показала возлюбленного
15:53
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
15:52
Нанял концертного директора и заколачивает миллионы с мамой: каким растет сын Барановской и Аршавина
15:48
"Зачем так натягивать лицо": публично раздевшуюся Зудину жестко приложили
15:47
Оголившую грудь Валерию разнесли в пух и прах
15:34
"Молчу про километры членов": взбешенная Бородина врезала Боне по больному месту
15:31
"Лучший подарок": Боярской привалил роскошный сюрприз
15:25
"Чуть слух не потерял": известный музыкант опешил от пения Собчак
15:21
Жена Макрона намерена засудить журналистов после скандала со сменой пола
15:05
Алкоголь усугубил ситуацию: стало известно о сильнейшем стрессе Лепса в день развода
14:43
Появление 66-летней Долиной вызвало оторопь: Неудачная восковая фигура
14:43
"Все к лучшему": сестра Бузовой высказалась о ссоре с ее подругами
14:37
"Инсульт": коллега рассказал о состоянии истерзанной Бузовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
"Очередная отвратительная манипуляция": Шепелев взорвался из-за обвинений в сексуальном насилии
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
20 лет насмарку: Лепс официально развелся с женой
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия
"Старородящая": заявившую о третьем ребенке Утяшеву поставили на место

"Старородящая": заявившую о третьем ребенке Утяшеву поставили на место

Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей воспитывает двоих детей. Секс-коуч Екатерина Бибишева стала размышлять о желании гимнастки завести еще одного ребенка.
прочитано 96 раз

Ляйсан Утяшева всегда честна со своими подписчиками. На днях гимнастка устроила "Вопрос-ответ" с пользователями Сети. Каждый желающий мог спросить у кумира то, что пожелает. Так, благодаря этому стало известно, что спортсменка и ее знаменитый супруг задумываются о третьем ребенке. Напомним, что телеведущей уже 36 лет.

ПО ТЕМЕ

"Царица" Кабаева поразила народ внешним видом

Утяшева вскипела после информации о своем увольнении из шоу "Танцы"

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

"В недалеком прошлом всех женщин-рожениц старше 27 лет называли старородящими. Время прошло, но до сих пор есть такие стереотипы, что после 25 лет уже поздно. Только вот в зарубежных странах про это "поздно" не знают. Там вполне нормально рожать после 35, когда построили карьеру, определились с отношениями, нашли хобби и свое жилье", – высказалась Екатерина Бибишева.

Секс-коуч не согласен с мнением многих поклонников о том, что рожать Утяшевой уже поздно. Некоторые завалили ее комментариями и сообщениями, в которых они недоумевают, как звезда будет рожать в таком возрасте.

"В России сейчас нет такого “диагноза”, как старородящая. Но для себя врачи ставят пометку на медкартах мам: “Первые роды – 30 лет”. Это сигнал для них, что женщина требует более деликатного внимания. Потому что мы не молодеем и с каждым годом обзаводимся новыми “болячками”, – поставил эксперт Утяшеву на место.

Бибишева уверена, что нет идеального возраста для рождения ребенка, так как никто не гарантирует, что беременность в 22 года пройдет легче, чем в 38 лет. Поэтому в любом возрасте к этому событию нужно готовиться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 10:37 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Оплеванный Тарасов встал и ответил на дерзкие оскорбления Бузовой

Футболист не стал молчать

Шоу-бизнес

"С эрекцией уже проблемы": Лепс шокировал народ признанием о своем здоровье

Певец публично рассказал о проблемах
Шоу-бизнес

"Завидный жених": Сябитова окинула опытным взглядом разведенного Лепса

Артист обладает нужными качествами
Шоу-бизнес

"Не доживу до конца суда": стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Конкина

У актера большие проблемы со здоровьем

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса

Спорт

Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк
"Все самое-самое": Навка порадовала народ снимком из бани
Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз

Регионы

Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+