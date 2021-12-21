"Старородящая": заявившую о третьем ребенке Утяшеву поставили на место

Ляйсан Утяшева вместе с Павлом Волей воспитывает двоих детей. Секс-коуч Екатерина Бибишева стала размышлять о желании гимнастки завести еще одного ребенка.

Ляйсан Утяшева всегда честна со своими подписчиками. На днях гимнастка устроила "Вопрос-ответ" с пользователями Сети. Каждый желающий мог спросить у кумира то, что пожелает. Так, благодаря этому стало известно, что спортсменка и ее знаменитый супруг задумываются о третьем ребенке. Напомним, что телеведущей уже 36 лет.

"В недалеком прошлом всех женщин-рожениц старше 27 лет называли старородящими. Время прошло, но до сих пор есть такие стереотипы, что после 25 лет уже поздно. Только вот в зарубежных странах про это "поздно" не знают. Там вполне нормально рожать после 35, когда построили карьеру, определились с отношениями, нашли хобби и свое жилье", – высказалась Екатерина Бибишева.

Секс-коуч не согласен с мнением многих поклонников о том, что рожать Утяшевой уже поздно. Некоторые завалили ее комментариями и сообщениями, в которых они недоумевают, как звезда будет рожать в таком возрасте.

"В России сейчас нет такого “диагноза”, как старородящая. Но для себя врачи ставят пометку на медкартах мам: “Первые роды – 30 лет”. Это сигнал для них, что женщина требует более деликатного внимания. Потому что мы не молодеем и с каждым годом обзаводимся новыми “болячками”, – поставил эксперт Утяшеву на место.



Бибишева уверена, что нет идеального возраста для рождения ребенка, так как никто не гарантирует, что беременность в 22 года пройдет легче, чем в 38 лет. Поэтому в любом возрасте к этому событию нужно готовиться.