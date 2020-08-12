В Минске схватили организаторов беспорядков

Государственные белорусские СМИ отчитались о задержании координаторов беспорядков в Минске. Один из них – местный житель – находился на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", передает телеканал "360".
В его непосредственном подчинении находились три человека. С их помощью, рассказали журналисты, организатор контролировал сотни протестующих.
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