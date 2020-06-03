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Происшествия
Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями

Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за разлива топлива в Норильске произошла экологическая катастрофа федерального масштаба. На место происшествия вылетел глава МЧС России.
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Разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ в Красноярском крае стал последствием пожара на территории теплоэлектроцентрали. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль.

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В связи с разливом топлива введен режим ЧС федерального уровня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Такое решение принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы ведомства Евгения Зиничева, передает Life.ru.

️Экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, по оценкам экспертов Гринпис России, может превысить шесть миллиардов рублей. Ответственность лежит на руководстве "Норникеля", поскольку ЧП случилось на объектах этой компании.

Разлив топлива в Норильске произошел в результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища, принадлежащего Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля"). Первым информацию о ЧП получил охранник предприятия. Кадры последствий аварии попали в Сеть.

Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание по ситуации в Норильске. Глава МЧС вылетел в район разлива топлива, на место ЧП также прибудет руководитель Росприроднадзора. По поручению российского лидера ситуация находится под особым контролем Генрокуратуры.

По факту произошедшего СКР (Следственный комитет России) возбудил три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".

Автор: 3 июня 2020, 22:02 Источник: МЧС России ✓ Надежный источник
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