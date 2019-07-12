Экологи обнародовали заключение о пожаре на территории ТЭЦ

Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области высказались о пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах. По их словам, последствия ЧП не вызывают опасений.
Инспекторы провели рейд по территории ТЭЦ, на которой произошел пожар, передает телеканал "360". В ведомство поступило большое количество обращений от местных жителей, которые хотели узнать о последствиях возгорания.
Выяснилось, что опасаться гражданам нечего. Благодаря погоде загрязняющие вещества рассеялись, высокой локальной концентрации не произошло. Напомним, что пожар на территории тепловой электростанции произошел 11 июля в Мытищах. Погиб один человек и 13 пострадали.
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