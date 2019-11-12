Возле Северной ТЭЦ под Петербургом произошел крупный пожар

Во вторник, 12 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся ангар с покрышками. Пожар произошел недалеко от Северной ТЭЦ, уточняет ТАСС.
На место происшествия прибыли спасатели. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров.
В пресс-службе энергетической компании сообщили, что инцидент не повлиял на работу ТЭЦ. Информация о пострадавших уточняется, передает газета "Петербургский дневник".
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