Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

За неделю уже второй российский блогер умер во время управления мотоциклом. В прошлое воскресенье на Бали скончалась 18-летняя Анастасия Тропицель. На днях же ушел из жизни 31-летний Александр Diablo R1.

В Тамбовской области произошло жуткое ДТП. Александр Diablo R1 ехал на своем байке из Тамбова в Волгоград. НА 490 километре трассы Р-22 "Каспий" мужчина столкнулся с большегрузом.

Согласно официальной версии, Александр шел на обгон. Впереди ехала фура, которую мужчина, скорее всего, заметил, но понадеялся, что успеет совершить маневр до того, как поравняется с ней. Но из-за большой скорости мотоциклист не смог справиться с управлением и врезался в большегруз.

Блогер получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте. Байк Александра отбросило на несколько десятков метров, он превратился в груду железа.

Позже правоохранители выяснили, что Александр нарушил правила дорожного движения. Мужчина пересек двойную сплошную линию – собирался идти на обгон там, где это запрещено. Кроме того, он серьезно превысил скорость.

После смерти Александра его друзья признались, что неоднократно делали замечание блогеру за его опасную езду на мотоцикле. Мужчина даже публиковал видеозаписи, где он едет со скоростью более 300 километров в час.