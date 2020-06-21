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Происшествия
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле

18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле

Фото: nastyatropi / Instagram
На Бали оборвалась жизнь блогера Анастасии Тропицель. О смерти девушки сообщили ее мама и молодой человек.
прочитано 2241 раз

Анастасия Тропицель, более известная как Настя Тропи, разбилась во время езды на мотоцикле. Вероятно, девушка не справилась с управлением и упала с транспортного средства. Подробностей произошедшего пока нет.

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В инстаграм-аккаунте Насти появилась запись, которую сделала ее мама: "К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами". Поклонники признались, что с трудом могут поверить в произошедшее, ведь еще недавно девушка делилась с ними счастливыми моментами жизни. "Одна из немногих, кто меня мотивировал, на кого я равнялась", – написала одна из подписчиц.

Настя стала миллионершей в 15 лет. Она позиционировала себя как блогера, который "вдохновлял делать то, что нельзя". Именно такую надпись оставила Тропи в "шапке" инстаграм-аккаунта. Девушка рассказывала о своих путешествиях по миру. Это и принесло ей популярность в соцсети. За жизнью Тропи следили более одного миллиона человек.

Примечательно, что девушка часто публиковала снимки мотоцикла. Очевидно, Настя очень любила этот вид транспорта.

Автор: 21 июня 2020, 17:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Морковный
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Це, самкодром. Жалкое, душераздирающее зрелище. Молодая фертильная самка продалась диаволу и села за руль. Виноваты близкие...
Гость
Ответить
Надеюсь одной дебилкой меньше стало.
1

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