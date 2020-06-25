Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Смерть 18-летней россиянки Анастасии Зубриной (Насти Тропи) на Бали стала шоком для поклонников. На ее инстаграм-аккаунт были подписаны более одного миллиона человек. Девушка строила смелые планы и мечтала сделать этот мир лучше. Поездка на мотоцикле 21 июня стала для нее роковой. Настя не справилась с управлением, упала с транспортного средства и погибла.
Родители винят в смерти дочери ее возлюбленного, мотоинструктора Виктора Майдановского, ведь именно он посадил девушку на байк. Молодой человек утверждает, что предлагал Насте сесть на его мотоцикл, быть пассажиркой, но блогерша отказалась.
Впрочем, у отца девушки есть и другие причины не любить Виктора. Родитель узнал, что якобы Майдановский жил за счет Насти и посещал секс-тренинги Алекса Лесли.
Так или иначе, только Виктор и друзья девушки простились с ней. Родители Насти не смогли прилететь в Индонезию, поскольку авиасообщение из-за пандемии коронавируса еще ограничено. Решается вопрос транспортировки праха в Россию.
Напомним, что на днях друзья Насти Тропи обнародовали пугающие записи девушки в ее дневнике. Фраза "разгон в новую жизнь" наводит ужас на близких.
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