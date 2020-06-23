Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери

Интернет облетела новость о смерти 18-летнего блогера Анастасии Тропицель. Девушка разбилась во время езды на мотоцикле на Бали. Некоторые считают, что миллионерша сама виновата в своей смерти, но отец Насти не согласен с этим.

Анастасия Тропицель (Настя Тропи) стала популярной несколько лет назад. Ей было всего 15 лет, когда она заработала свой первый миллион. Девушка имела огромную армию поклонников, они пристально следили за ее жизнью в "Инстаграм".

Пользователи Сети выражают соболезнования родителям Насти. Мама и папа убиты горем. Кстати, в произошедшем они винят возлюбленного дочери, мотоинструктора Виктора Майдановского, ведь именно он посадил девушку на мотоцикл. Более того, родителям стали известны малоприятные подробности о молодом человеке.

Выяснилось, что Виктор жил за счет Насти, раньше посещал секс-тренинги Алекса Лесли. Отец отметил, что сейчас парень пытается завладеть денежными средствами погибшей возлюбленной.

"Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. <...> Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза? И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь", – написал отец Насти в "Инстаграм".

Стоит отметить, что незадолго до смерти Тропицель поссорилась с отцом. Родитель считал несерьезным блогерство дочери. По его мнению, Насте нужно было начать учиться. Отец также говорил, что "твой мотоциклист тянет тебя вниз".