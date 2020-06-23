Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
23 июня
Лента новостей
21:22
Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус
20:36
Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери
19:58
Ведущий скандального ютуб-шоу намекнул на подлый обман Асмус и Харламова
19:17
Валерий Меладзе признал печальную правду о проекте "Голос"
19:03
Путин расширил льготную ипотеку
18:44
Директор театра Виктюка обвинен в изнасиловании
18:31
Под Петербургом арестован стрелявший по лодке с людьми бывший депутат
18:24
Набиуллина: Экономический спад в России будет ниже, чем на Западе
18:15
"Тогда и начались споры и недовольства": причина развода Харламова и Асмус оказалась банальной
18:13
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв
17:47
Путин сделал заявление о повышении налога для богатых россиян
17:37
Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет
17:35
Стала известна истинная причина конфликта Канделаки и Садальского: Шутил на похоронах!
17:32
Путин ввел новые дополнительные выплаты из-за коронавируса
17:31
START опубликовал тизер сериала "Текст. Реальность" с Асмус и Петровым
17:08
В тоннеле в Москве загорелась машина
16:56
"Уезжает в Гагры с новым парнем": гей-разоблачение Харламова после новости о разводе
16:54
Хилькевич напугала поклонников заявлением о переменах: Надеюсь, это не развод?
16:54
С Ефремова сняли часть вины
16:39
На общем собрании РАН обсудили вакцину от коронавируса
16:20
Гогунский из "Универа" о разводе Харламова и Асмус: Отказались от хайпа на семейной драме
16:19
Елена Степаненко высказалась об увольнении с телеканала "Россия 1"
16:00
Цискаридзе рыдает из-за смерти любимого
15:58
В московской квартире обнаружили 5 новорожденных детей
15:44
Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией
15:44
Мишулина об увольнении Добронравова: Ему пророчили судьбу следующего худрука
15:42
"Мужик не хочет открыть глаза!": Асмус уличили в неверности Харламову
15:06
Федор Бондарчук приступил к съемкам первого в карьере сериала "Псих"
15:03
Коронавирус: приколы про COVID-19
15:00
Сябитова готова помирить Асмус и Харламова в эфире шоу "Давай поженимся"
14:55
Зеленский заявил о желании отобрать у России часть территории
14:51
На северо-западе Москвы в тоннеле вспыхнул автомобиль
14:48
Охлобыстин о карьере Ефремова после ДТП: Все это покрыто мраком
14:47
Ангелина Вовк вспомнила свой неудачный брак: Контролировал каждый шаг
14:37
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
14:06
Соперник Лукашенко о массовых протестах в Белоруссии: Народ устал и хочет перемен
13:51
Врачи рассказали об опасных свойствах аспирина и анальгина
13:45
Софья Каштанова из сериала "Полицейский с Рублевки" впервые показала лицо маленького сына
13:44
Ангелина Вовк потеряла ребенка и пережила клиническую смерть
13:38
Оголившийся Костюшкин рассекретил сокровенный разговор с Турчинским
13:35
Россиянка с тремя фамилиями пропала без вести
13:28
Новое обращение Путина к народу: все подробности
13:09
"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением
13:07
Шоумен Солнцев ждет от Асмус грязных подробностей развода с Харламовым
13:06
В Подмосковье на двухлетнюю девочку сбросили кафель с балкона
12:52
Синоптик объяснила резкую смену погоды в России
12:48
Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам
12:27
Добронравов из "Сватов" предпочел Театру сатиры собственный бизнес
12:26
Стало известно о романе Харламова с Серябкиной
12:23
В ПФР намерены увеличить средний размер пенсий в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной
"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением
Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
Асмус и Харламов объявили о разводе
Появились новые подробности смерти 18-летней русской миллионерши на Бали
Лукашенко обратился к военным на фоне массовых протестов в Белоруссии
Происшествия
Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери

Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери

Настя Тропи. Фото: instagram.com/nastyatrop
Интернет облетела новость о смерти 18-летнего блогера Анастасии Тропицель. Девушка разбилась во время езды на мотоцикле на Бали. Некоторые считают, что миллионерша сама виновата в своей смерти, но отец Насти не согласен с этим.
прочитано 781 раз

Анастасия Тропицель (Настя Тропи) стала популярной несколько лет назад. Ей было всего 15 лет, когда она заработала свой первый миллион. Девушка имела огромную армию поклонников, они пристально следили за ее жизнью в "Инстаграм".

ПО ТЕМЕ

Появились новые подробности смерти 18-летней русской миллионерши на Бали

18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле

Пользователи Сети выражают соболезнования родителям Насти. Мама и папа убиты горем. Кстати, в произошедшем они винят возлюбленного дочери, мотоинструктора Виктора Майдановского, ведь именно он посадил девушку на мотоцикл. Более того, родителям стали известны малоприятные подробности о молодом человеке.

Выяснилось, что Виктор жил за счет Насти, раньше посещал секс-тренинги Алекса Лесли. Отец отметил, что сейчас парень пытается завладеть денежными средствами погибшей возлюбленной.

"Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. <...> Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза? И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь", – написал отец Насти в "Инстаграм".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Стоит отметить, что незадолго до смерти Тропицель поссорилась с отцом. Родитель считал несерьезным блогерство дочери. По его мнению, Насте нужно было начать учиться. Отец также говорил, что "твой мотоциклист тянет тебя вниз".

Автор: 23 июня 2020, 20:36 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Соперник Лукашенко о массовых протестах в Белоруссии: Народ устал и хочет перемен
Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам
На Украине высказались о шансах на победу в случае войны с Россией
Зеленский отверг идею поездки в Москву на парад Победы

Шоу-бизнес

"Тогда и начались споры и недовольства": причина развода Харламова и Асмус оказалась банальной
Стала известна истинная причина конфликта Канделаки и Садальского: Шутил на похоронах!
"Уезжает в Гагры с новым парнем": гей-разоблачение Харламова после новости о разводе
С Ефремова сняли часть вины

Проишествия

Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Уезжает в Гагры с новым парнем": гей-разоблачение Харламова после новости о разводе

Что стоит за этими событиями
Шоу-бизнес

"У нас серьезные проблемы!": покинувший Россию Крутой сделал заявление

Композитор такого не ожидал
Шоу-бизнес

Директор театра Виктюка обвинен в изнасиловании

Он приставал к секретарше

Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией

Продюсер рассказал, как самоизоляция повлияла на его отношения с певицей

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+