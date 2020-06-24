"Разгон в новую жизнь": разбившаяся на байке 18-летняя миллионерша оставила пугающую запись

Известно, что в тот злополучный день Анастасия Тропицель (Настя Тропи) ехала на собственном мотоцикле по трассе на Бали. В какой-то момент девушка не справилась с управлением, слетела с байка и упала на землю. Травмы, которые получила Настя, были несовместимы с жизнью.
Она погибла прямо на глазах возлюбленного. Молодой человек ехал за ней на собственном байке. Друзья рассказывают, что Виктор уговаривал Настю поехать вместе с ним, в качестве пассажира. Он будто предчувствовал трагедию. Но девушка захотела сесть за руль недавно купленного байка.
Тропицель давно мечтала научиться кататься на мотоцикле. Страсть к этому виду транспорта появилась у нее во время первой поездки на Бали. Виктор учил девушку управлять байком. Кстати, так и начались их отношения.
Осуществив мечту, Настя начала строить и другие планы. Незадолго до смерти девушка рассказывала друзьям, что хочет закончить все свои дела и начать новую жизнь. В своем блокноте Тропицель сделала запись: "Разгон в новую жизнь". Близкие девушки признаются, что сейчас эта фразу страшно читать.
Кстати, в дневнике блогера заметили и другую, не менее интересную запись:
"Хочу начать жизнь с чистого листа, пришло время все изменить на 360 градусов, быть неподвластной страху. Живи, как хочешь ты, а не как родственники".
Стоит отметить, что отец был против блогерства дочери. Он считал занятие дочери бесперспективным. Родитель хотел, чтобы Настя пошла учиться, получила специальность. Из-за разногласий девушка постоянно ссорилась с отцом.
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