Появились новые подробности смерти 18-летней русской миллионерши на Бали

Девушка стала популярной еще в подростковом возрасте, а первый миллион заработала в 15 лет. Многочисленные фанаты следили за каждым ее шагом и теперь пытаются понять, кто ответит за случившееся.
Естественно, больше всех винят возлюбленного погибшей. Парень обожает мотоциклы, и именно он посадил Настю на байк. Виктору сложно прийти в себя после трагедии. По его словам, никто не мог предвидеть, что все закончится так печально.
Мотоциклист считает, что Анастасии Тропицель просто не повезло – не справилась с управлением на оживленной улице. Девушка ехала со скоростью 80 километров в час, как и остальные участники движения. Виктор попросил не травить его в Сети, а помолиться за погибшую. Он добавил, что после случившегося у него нет сил.
Впрочем, поклонники Анастасии Тропицель, которые давно следят за ее жизнью в "Инстаграм", уверены: случайности неслучайны. Некоторые заявили, что блогер предчувствовала свою гибель. В доказательство любители теорий заговора приводят тот факт, что девушка сначала чуть не наступила на ядовитую змею, а после постоянно говорила, что у нее нет сил двигаться дальше.
Также незадолго до смерти Настя Тропи поссорилась с отцом. Он был категорически против того, чтобы дочь садилась на мотоцикл, а также призывал снова начать работать.
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