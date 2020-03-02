"Мне стало гораздо легче": блогер-фармацевт хайпует на трагической смерти мужа на банной вечеринке

Екатерина Диденко и ее друзья активно делятся эмоциями после роковой банной вечеринки с сухим льдом. Девушка записывает ролики для инстаграм-аккаунта, показывая безутешную свекровь и свои переживания.



Микроблог Екатерины Диденко после трагедии обрел массу новых подписчиков. За двое суток количество фолловеров увеличилось на 400 тысяч. И с каждым днем это число растет, ведь блогер на камеру показывает, как переживает потерю мужа на банной вечеринке.

Фармацевт не стесняется делать громкие заявления. Диденко сказала, что ей уже стало легче и похорон не будет. Такой хайп на смерти и чужая жизнь напоказ интересны всем, сообщает сайт "Комсомольская правда". Блогер отметила, что в таких случаях важна консультация психологов. Она поработала с тремя специалистами, после чего ее "отпустило".

"Валя хотел, чтобы его кремировали, и прах я развеяла над полем. Несколько лет он об этом говорил", – поделилась вдова. Затем Диденко показала приехавшую после трагедии на банной вечеринке маму и убитую горем свекровь в черном платке.

Не отстают от Екатерины друзья-блогеры. Приятельница решила понянчить ее детей и сразу показала в эфире малышей крупным планом. Друг Диденко вовсе откровенно заявил, что вся их жизнь – ради хайпа. Еще одна знакомая вдовы со смехом рассказала подписчикам, что от поездки в баню Екатерину спас ангел-хранитель.

Беременная блогерша записала видео, на котором предстала в кружевном пеньюаре. Она рассказала, что ее, как и многих друзей, пригласили в эфир к Андрею Малахову. На шоу девушка идти отказалась из-за внушительного срока. Примечательно, что многие знакомые блогеры Диденко закрыли комментарии после того, как подписчики стали обвинять их в хайпе на смерти. Вдову вовсе обвинили в гибели людей на банной вечеринке.

Напомним, что трагедия произошла в столичном клубе "Девятый вал", где отмечали 29-летие блогера-фармацевта. На банной вечеринке погибли три человека, в том числе муж именинницы. После трагедии Диденко осталась одна с двумя детьми и ипотечной квартирой.