Известного блогера затравили после смертельной вечеринки в московской бане

Вечером 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы блогер Екатерина Диденко отмечала 29-летие вместе с мужем и друзьями. Во время празднования гости бросили в бассейн сухой лед, после чего началась химическая реакция. Несколько человек пострадали, трое погибли. В числе жертв был и супруг именинницы.
На своей странице в "Инстаграме" Екатерина Диденко подтвердила эту информацию: "Я вчера не ревела. Я думала, что это сон". Женщина призналась, что не знает, как сообщить о случившемся детям. "Если у вас есть те, кто может оказать профессиональную психологическую помощь, напишите мне", – обратилась блогер к своим подписчикам.
Однако не все пользователи поддержали Екатерину Диденко. Один из комментаторов обратил внимание, что во время записи ролика женщина использовала фильтр. "Блогеры такие блогеры, муж в реанимации, она снимает "Сториз", не забыв наложить бьюти-фильтр", – цитирует его РИА ФАН.
Другой подписчик раскритиковал Екатерину Диденко за то, что она ведет блог о лекарствах, а сама не знает элементарные вещи. "Да уж провизор! Любительница похайповать, бегающая с пробирками, мензурками и менструальными чашами", – приводит слова комментатора телеканал "360".
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