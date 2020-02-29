Стали синеть и терять сознание: вечеринка в московской бане обернулась трагедией

Вечером 28 февраля известный блогер Екатерина Диденко отмечала 29-летие вместе с мужем и друзьями в бане. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда.
По словам очевидцев, люди начали синеть и терять сознание, передает РЕН ТВ. В результате десять человек получили химические ожоги, трое из них скончались. Среди погибших был и супруг Екатерины, сама блогер не пострадала.
Врач-терапевт Надежда Чернышова прокомментировала случившееся. По ее словам, сухой лед – это твердый углекислый газ. Его особенность заключается в том, что он сразу переходит в газообразную форму, то есть испаряется и превращается в обычный углекислый газ.
В теплой воде бассейна сухой лед стал испаряться в одну секунду. "Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород", – отметила эксперт в разговоре с телеканалом "Звезда". Это привело к тому, что люди стали вдыхать чистый углекислый газ вместо воздуха.
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