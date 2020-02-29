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Происшествия

Обнародовано видео последних минут жизни жертв банной вечеринки в Москве

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети появилась видеозапись, которую сняли очевидцы за несколько минут до ЧП в столичной бане. Трагедия произошла на вечеринке.
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В ролике гости в костюмах химзащиты бросают сухой лед в бассейн, после чего туда прыгает один мужчина и внезапно пропадает в дыму. "Он умер! Все, его больше нет", – пошутили друзья. Затем второй человек погружается в воду под радостные возгласы гостей. На этом моменте видеозапись, опубликованная в телеграм-канале Life Shot, обрывается.

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Как утверждают очевидцы, после этого люди в бане "начали синеть" и терять сознание. Несколько посетителей получили ожоги, двое скончались на месте. Муж блогера Екатерины Диденко – в ее честь была организована вечеринка – был экстренно доставлен в реанимацию, где позднее скончался. Сама женщина не пострадала.

Ранее врач Надежда Чернышова в интервью телеканалу "Звезда" рассказала, что в теплой воде бассейна сухой лед испарился и превратился в углекислый газ. Он остался над водой и начал вытеснять кислород. Это привело к тому, что люди начали вдыхать углекислый газ вместо воздуха.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Правоохранители уже поговорили с сотрудниками банного комплекса "Девятый вал". Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, передает РИА Новости.

Автор: 29 февраля 2020, 14:19

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