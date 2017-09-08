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Происшествия

С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
На прогулочный теплоход "Селебрити", полный иностранных туристов, с Крымского моста упал мужчина с зонтиком. Капитан забил тревогу, но подоспевшие медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.
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Трагедия произошла около 16:30 7 сентября. Теплоход "Селебрити" плыл по Москве-реке к причалу в парке Горького, на его борту было более сотни иностранных туристов. Из-за дождя над палубой натянули навес, поэтому упавшего на теплоход в районе Крымского моста мужчину никто не заметил – кроме капитана прогулочного судна, сообщает "МК".

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Личность разбившегося мужчины установили практически сразу – по оказавшимся у него документам. 45-летний Степан работал в "Останкино" видеомонтажером и в тот день собирался навестить отца – так он сказал супруге. Но вместо этого отправился на Крымский мост.

Как рассказала позже Татьяна, жена погибшего, Степан состоял на учете у психиатра по поводу депрессии. Из-за работы он постоянно находился в стрессе. Он даже 1 января 2016 года потерял сознание на рабочем месте и упал, ударившись головой. Тогда скорая помощь доставила его в больницу, а медики поставили на учет.

Родные пытались найти его своими силами, не зная, что Степана уже нет в живых. Они даже подали в полицию заявление о пропаже человека. Лишь днем в пятницу им сообщили печальное известие. Предсмертной записки в квартире не нашли. У мужчины осталась 19-летняя дочь-студентка.

Ровно год назад, 2 сентября 2016 года, с опоры Крымского моста тоже упал молодой мужчина. Прибывшим на место трагедии врачам не удалось его спасти. Как сообщали Dni.Ru, при падении молодой человек получил сильный удар в область головы. "Трое мужчин полезли на опоры моста. Когда стали слезать, один из них не удержался ", – добавил журналист. По предварительным данным, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Алексей Минин8 сентября 2017, 16:05

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