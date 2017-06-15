Пьяный мужчина прыгнул с моста в центре Москвы

Мужчина прыгнул в Москву-реку с Большого Каменного моста в центре столицы, передает агентство городских новостей "Москва". "Спасатели достали его из воды. Спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал представитель поисково-спасательной станции "Крымский мост". Мужчину передали медикам для обследования.
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