Пьяный мужчина прыгнул с моста в центре Москвы

Мужчина прыгнул в Москву-реку с Большого Каменного моста в центре столицы, передает агентство городских новостей "Москва". "Спасатели достали его из воды. Спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказал представитель поисково-спасательной станции "Крымский мост". Мужчину передали медикам для обследования.

