Голого пьяного иностранца вытащили из Москвы-реки

Ранним утром 28 июля охрана парка Горького сообщила сотрудникам поисково-спасательной станции "Крымский мост" о том, что в районе Андреевского пешеходного моста в Москве-реке находится мужчина. Спасатели прибыли на место и вытащили его из воды, передает РИА Новости.
Голый гражданин Киргизии был нетрезв. Он рассказал, что с моста его сбросили во время драки. От госпитализации потерпевший отказался, на спасательной станции его осмотрел врач. После этого мужчина был передан наряду ОМВД "Якиманка".
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