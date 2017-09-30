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Умерла известная российская актриса

Наталия Журавлева. Кадр из фильма "Многоточие"
Заслуженная артистка России актриса "Табакерка" Наталия Журавлева умерла 30 сентября на 80-м году жизни. До самой своей смерти она передавала студентам премудрости работы на сцене.
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О безвременном уходе яркой звезды российской театральной сцены Наталии Журавлевой, чьи работы хорошо знакомы ценителям сценического искусства, сообщили в театре "Табакерка". "Российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы", – цитирует РИА Новости пресс-службу студии. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими заслуженной артистки России.

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О том, что стало причиной смерти Наталии Журавлевой не сообщается. О дате и месте прощания с актрисой скажут позже.

Свою театральную карьеру Наталия Журавлева начала еще в 1960 году, когда ее, выпускницу школы-студии МХАТ, приняли в трупу театра имени Ленинского Комсомола. Там она познакомилась с выдающимся советским режиссером Анатолием Эфросом, работу с которым после всегда вспоминала с большим трепетом.

В 1991 году актриса решила начать передавать секреты сценического мастерства молодым дарованиям и в 1991 году стала преподавать в школе-студии МХАТ. Работой со студентами она занималась до самой смерти. Впрочем, непосредственно актерскую работу она тоже не оставила.

В 1995 году Олег Табаков пригласил Наталию Журавлеву в свой театр. По признанию самой актрисы, работать там  было для нее настоящим счастьем. За два десятилетия своих выступлений на цене "Табакерки" она запомнилась театралам яркими образами в произведениях классиков, как отечественных, так и зарубежных.

Автор: Геннадий Куприянов30 сентября 2017, 14:06
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