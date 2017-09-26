В Великобритании умерла известная актриса

На 78-м году жизни в Великобритании скончалась актриса Элизабет Доун. Она лечилась от эмфиземы легких.

Артистка в течение нескольких недель боролась с недугом, передает The Independent. "Мы опустошены смертью любимой жены, матери, сестры, бабушки и прабабушки, невероятной Элизабет Доун", – гласит текст заявления родственников актрисы.