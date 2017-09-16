Больной Табаков вышел на сцену после укола
Олег Табаков успешно совмещает работу художественным руководителем школы-студии МХТ с ролями в кино и на сцене. Однако иногда повышенное нервное и моральное напряжение дают о себе знать. Так, 15 сентября прямо перед началом спектакля "Чайка", где актер исполняет одну из главных ролей, он внезапно почувствовал острый приступ боли.
В театр тут же была вызвана скорая помощь, передает StarHit. Врачи рекомендовали Олегу Табакову госпитализацию, однако он пренебрег их советом. Взамен он потребовал укол обезболивающего, после которого вышел на сцену. Отменять спектакль он не хотел – в зрительном зале был полный аншлаг.
Спектакль, пусть и с задержкой в 20 минут, начался. Свою роль актер отыграл, ни разу не пожаловавшись на самочувствие и не подав виду. что что-то не так. Информации о самочувствии художественного руководителя школы-студии МХТ в настоящий момент не поступало. Также неизвестно, что спровоцировало острый приступ боли.
Ранее Олег Табаков специально для Dni.Ru на открытии театрального сезона в МХТ рассказывал о своих творческих планах. "Этот сезон для театра 120-й, а для меня, как для актера, 35-й, долгожитель хренов", – посмеялся он. По его словам, в театре поставят "Три сестры", которые на сцене МХТ появлялись всего трижды, а также специальными постановками отметят столетний юбилей Революции. Ну а старт театральному сезону дал номер из нашумевшего спектакля "Зойкина квартира", который несколько лет назад поставил здесь Кирилл Серебренников.
Дарья Антонюк рассказала о закулисье главного вокального проекта страны
Снимок сделал космонавт Сергей Рязанский
Актер заметил, что таких как она больше нет на российской эстраде
Оперная дива вспомнила свою студенческие годы