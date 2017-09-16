Больной Табаков вышел на сцену после укола

Великий российский актер Олег Табаков пожаловался на острые приступы боли прямо перед началом спектакля "Чайка". Ему вызвали скорую помощь и, получив укол обезболивающего, актер вышел на сцену.

Олег Табаков успешно совмещает работу художественным руководителем школы-студии МХТ с ролями в кино и на сцене. Однако иногда повышенное нервное и моральное напряжение дают о себе знать. Так, 15 сентября прямо перед началом спектакля "Чайка", где актер исполняет одну из главных ролей, он внезапно почувствовал острый приступ боли.

В театр тут же была вызвана скорая помощь, передает StarHit. Врачи рекомендовали Олегу Табакову госпитализацию, однако он пренебрег их советом. Взамен он потребовал укол обезболивающего, после которого вышел на сцену. Отменять спектакль он не хотел – в зрительном зале был полный аншлаг.

Публикация от МХТ / Moscow Art Theatre (@moscowarttheatre) Сен 1 2017 в 9:54 PDT

Спектакль, пусть и с задержкой в 20 минут, начался. Свою роль актер отыграл, ни разу не пожаловавшись на самочувствие и не подав виду. что что-то не так. Информации о самочувствии художественного руководителя школы-студии МХТ в настоящий момент не поступало. Также неизвестно, что спровоцировало острый приступ боли.

Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova) Апр 30 2017 в 5:37 PDT

Ранее Олег Табаков специально для Dni.Ru на открытии театрального сезона в МХТ рассказывал о своих творческих планах. "Этот сезон для театра 120-й, а для меня, как для актера, 35-й, долгожитель хренов", – посмеялся он. По его словам, в театре поставят "Три сестры", которые на сцене МХТ появлялись всего трижды, а также специальными постановками отметят столетний юбилей Революции. Ну а старт театральному сезону дал номер из нашумевшего спектакля "Зойкина квартира", который несколько лет назад поставил здесь Кирилл Серебренников.