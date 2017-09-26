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Актриса Наталья Юнникова умерла в реанимации

Наталья Юнникова. Кадр из фильма
Звезда сериала "Возвращение Мухтара", популярная актриса Наталья Юнникова умерла в больнице. Артистка так и не пришла в сознание.

Продолжение: Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь
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Печальная новость взбудоражила СМИ. 37-летняя Наталья Юнникова умерла в больнице, куда ее привезли после падения дома. Популярная актриса умерла, не приходя в себя, передает паблик Mash.

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Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на горестное сообщение. "Жалко актрису и человека!!! Соболезнуем родным и близким! У нее была короткая , но яркая жизнь и роль, которую не забудут зрители! Благородство и сдержанность, .... все было в этой роли!", "Просто не верится!!! Жаль, что ее нет!", "ох ну елки палки", "Царствие небесное", "кошмар", "Как жалко", – высказали свои эмоции опечаленные фанаты.

Напомним, у звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она в тяжелом состоянии находилась в реанимации. Известно, что артистка упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Режиссер Владимир Златоустовский, с которым некогда сотрудничала актриса, рассказал, что, насколько ему известно, особенных проблем со здоровьем у Юнниковой не было. Но, по мнению режиссера, одиночество и невостребованность могли стать причинами трагедии.

"Она была вне театра, не являлась членом Союза кинематографистов. Я знаю, что она отошла от всего… Конечно, она грустила от одиночества, ей было тяжело. Ее все время беспокоила невостребованность в профессии, потому что после "Мухтара", после того как я ее снимал, практически никто этого не делал", – рассказал Злотоустовский, сделав упор на том, что Юнникова была "очень одиноким человеком".