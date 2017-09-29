Любовницу Захарченко задержали за попытку похитить миллиард
В Басманный суд города Москвы поступило ходатайство об аресте Пестриковой по подозрению в мошенничестве. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости. "Фабула обвинения такова, что она пыталась похитить 16 миллионов долларов у знакомой", – рассказал представитель правоохранительных органов.
Гражданскую жену полковника Захарченко задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр. "Она прошла контроль и при посадке на самолет была задержана при содействии сотрудников Таможенной службы, которые изъяли у нее документы и сопроводили в отдел", – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
Под арестом находится и сам Захарченко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствованию законной деятельности следователя. У полковника обнаружили около восьми миллиардов рублей. Незадолго до ареста бывший заместитель главы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко сделал Анастасии роскошный подарок: купил ей квартиру за 150 миллионов рублей.
Как сообщали ранее Dni.Ru, возлюбленная полковника МВД Анастасия Пестрикова оказалась владелицей шикарных апартаментов в 170 квадратных метров. По данным следствия, недвижимость на улице Ефремова была куплена за месяц до ареста замглавы управления "Т". Сейчас в этих апартаментах идет капитальный ремонт. Сама Пестрикова живет в квартире в Химках вместе с родителями.
Ранее стало известно, что Анастасия Пестрикова является матерью полуторагодовалого ребенка Дмитрия Захарченко. На заседании суда она заявила, что арестованные у полковника МВД 16 миллионов долларов – собственность ее семьи. "Захарченко помогал нам с сыном, но гораздо менее значительными суммами. Арестованные деньги принадлежат моему отцу, они им заработаны", – рассказала она.
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